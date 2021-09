Fuoco, fumo e paura in un’autofficina, la pista dell’attentato 

Incendio ieri poco prima dell’alba in un’autofficina di via Marconi a Quartu. Il rogo ha avvolto numerosi mezzi parcheggiati all’esterno provocando danni ingentissimi. L’immediato intervento dei Vigili del fuoco ha però evitato che la situazione diventasse catastrofica. Le fiamme hanno comunque fatto in tempo ad aggredire un'autocarro, tre moticicli e tre auto.

L’allarme

Le fiamme si sono sviluppate verso le quattro. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu. Il rogo è stato circoscritto e domato e il sito che è stato messo in sicurezza. Non ci conoscono ancora le cause dell’incendio ma si teme che possa essere di origine dolosa. Le indagini sono coordinate dal tenente colonnello Valerio Cadeddu, dal capitano Gianni Russo e dal tenente Ignazio Cabras. Diverse le persone interrogate. Si esaminano anche le immagini di alcune telecamera. Nel pomeriggio nella caserma di via Milano sono state interrogati alcuni giovani, poi rilasciati. Più tardi è anche scattata una perquisizione domiciliare: in merito non sono trapelate indiscrezioni. Una inchiesta difficile sulla quale viene appunto mantenuto un comprensibile riserbo.

Fuoco e paura

Secondo una prima ricostruzione le fiamme hanno avvolto uno dei mezzi propagan.dosi poi gli altri parcheggiati nelle vicinanze. A lanciare l’allarme sarebbe stato un automobilista con una telefonata ai Vigili del fuoco. Altri hanno invece chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Quartu. Una pattuglia che era impegnata non lontano da via Marconi per un servizio di prevenzione, è stata subito dirottata sul luogo dell’incendio mentre arrivavano le prime squadre dei Vigili del fuoco che hanno iniziato a riversare sulle fiamme una grande quantità d'acqua.