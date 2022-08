Fuoco amico contro l’assessore 

Parole che fanno emergere una situazione estremamente tesa all’interno della maggioranza, in particolare nel gruppo politico risultato decisivo affinché la coalizione guidata da Pietro Morittu vincesse le elezioni dello scorso ottobre. L’oggetto del contendere, come spiegato nella nota, sarebbero i criteri adottati per scegliere le priorità negli interventi nei lavori pubblici che non coinvolgerebbero abbastanza il Consiglio: «Queste accuse mi giungono completamente inaspettate – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia – ho sempre operato con trasparenza e condivisione portando avanti il programma elettorale della coalizione, con argomenti ampiamente condivisi con i gruppi consiliari e nelle riunioni di maggioranza». E ancora: «I lavori di questi giorni hanno seguito un criterio d’urgenza e fattibilità in base alle poche risorse al momento disponibili. Duole constatare come il capogruppo in questi mesi non abbia mai promosso riunioni sul tema, differentemente da quanto fatto da me che più volte ho convocato i consiglieri del gruppo che rappresento, incontri spesso disertati dal capogruppo».

Tensioni nel gruppo di maggioranza relativa in Consiglio comunale a Carbonia. Il capogruppo di Carbonia Avanti Giacomo Floris attacca pubblicamente l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia, espressione in giunta dello stesso gruppo politico: «Poca collegialità, necessario cambiare metodo nei lavori pubblici».

L’attacco

La replica

Parole che fanno emergere una situazione estremamente tesa all’interno della maggioranza, in particolare nel gruppo politico risultato decisivo affinché la coalizione guidata da Pietro Morittu vincesse le elezioni dello scorso ottobre. L’oggetto del contendere, come spiegato nella nota, sarebbero i criteri adottati per scegliere le priorità negli interventi nei lavori pubblici che non coinvolgerebbero abbastanza il Consiglio: «Queste accuse mi giungono completamente inaspettate – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia – ho sempre operato con trasparenza e condivisione portando avanti il programma elettorale della coalizione, con argomenti ampiamente condivisi con i gruppi consiliari e nelle riunioni di maggioranza». E ancora: «I lavori di questi giorni hanno seguito un criterio d’urgenza e fattibilità in base alle poche risorse al momento disponibili. Duole constatare come il capogruppo in questi mesi non abbia mai promosso riunioni sul tema, differentemente da quanto fatto da me che più volte ho convocato i consiglieri del gruppo che rappresento, incontri spesso disertati dal capogruppo».

In Consiglio

Un botta e risposta che la dice lunga sulla tensione venutasi a creare a soli 9 mesi dall’insediamento dell’attuale amministrazione ma che potrebbe tramutarsi in un boomerang e far spaccare il gruppo: «Non sono stata coinvolta – dice Alessia Cadoni di Carbonia Avanti – il comunicato di Floris l’ho appreso dai social». Stesse parole dal consigliere Nino Spano: «Non sono al corrente della situazione, mi informerò».

Insistenti voci di palazzo sostengono che alla base delle critiche ci sarebbe in realtà una richiesta inascoltata di rimpasto in Giunta che riguarderebbe proprio l’assessore Mascia, indiscrezioni che al momento il sindaco Pietro Morittu non commenta né smentisce.

