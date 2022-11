Fuoco all’auto di un ex carabiniere 

Sull’attentato sono state avviate immediatamente le indagini. In via Martiri della Libertà sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che ora stanno cercando di fare piena luce su quanto accaduto.

L’allarme è scattato intorno alle tre di martedì, quando alla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Oristano è arrivata la richiesta di intervento per l’incendio di un Suv in via dei Martiri della Libertà. Pochi istanti e le fiamme hanno avvolto il cofano anteriore dell’auto, ma il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del distaccamento di Abbasanta ha consentito di limitare i danni, il rogo è stato subito spento evitando che le fiamme si propagassero al resto del mezzo danneggiandolo in maniera irreparabile. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato attente verifiche sull’auto e nelle vicinanze del luogo in cui era stata parcheggiata la sera prima. Proprio durante questi controlli i pompieri hanno trovato tracce di un innesco. Chiara quindi l’origine dolosa dell’incendio: qualcuno ha voluto colpire l’ex carabiniere o mandargli un avvertimento tanto chiaro quanto violento.

Un messaggio chiaro. Un avvertimento scritto col fuoco indirizzato a un ex carabiniere, originario di Abbasanta. Nella notte fra lunedì e martedì è stata data alle fiamme l’auto parcheggiata davanti all’abitazione in cui vive il militare in pensione, 53 anni. Nessun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio, i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza insieme ai colleghi del Comando provinciale di Oristano indagano per fare piena luce su quanto accaduto.

Le fiamme

L’indagine

Sull’attentato sono state avviate immediatamente le indagini. In via Martiri della Libertà sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che ora stanno cercando di fare piena luce su quanto accaduto.

I militari hanno sentito a lungo il loro ex collega per tentare di chiarire l’episodio, sembra che il 53enne non abbia sospetti particolari. Si scava comunque nella sua vita per cercare qualsiasi elemento possa essere utile alle indagini. Inoltre i carabinieri stanno visionando i filmati di alcune telecamere della zona per cercare ulteriori tasselli e individuare i responsabili dell’attentato ai danni dell’ex collega.

