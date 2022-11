Fuoco ad auto e porta di casa 

Prima hanno cercato inutilmente di appiccare il fuoco al portone della sua abitazione, poi hanno ripiegato contro la sua Ford Focus, che era posteggiata a pochi metri dandole fuoco prima di scomparire nel nulla. Vittima del pesante avvertimento un ex muratore di Siniscola, Giovanni Maria Meloni, di 63 anni. Gli attentatori sono entrati in azione intorno all’una di ieri notte in via Roma, a poca distanza dal palazzo municipale. Nel rogo è rimasta danneggiata anche una Peugeot 207 che era posteggiata a brevissima distanza dall’auto della vittima.

Prima hanno cercato inutilmente di appiccare il fuoco al portone della sua abitazione, poi hanno ripiegato contro la sua Ford Focus, che era posteggiata a pochi metri dandole fuoco prima di scomparire nel nulla. Vittima del pesante avvertimento un ex muratore di Siniscola, Giovanni Maria Meloni, di 63 anni. Gli attentatori sono entrati in azione intorno all’una di ieri notte in via Roma, a poca distanza dal palazzo municipale. Nel rogo è rimasta danneggiata anche una Peugeot 207 che era posteggiata a brevissima distanza dall’auto della vittima.

L’allarme

Il blitz incendiario è stato messo in atto nel cuore della cittadina baroniese. Le fiamme appiccate con del liquido infiammabile cosparso sul cofano motore della Ford Focus si sono propagate anche alla vicina utilitaria che a sua volta ha preso fuoco nella parte del bagagliaio posteriore.

A far scattare l’allarme una segnalazione arrivata alla centrale operativa del 112 che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Murtas Artas. Il loro intervento è stato tempestivo.

Anche se non è servito a salvare le due auto, che sono rimaste gravemente danneggiate, ha evitato che le fiamme potessero provocare ulteriori danni ad altri mezzi che si trovavano nelle vicinanze e alle abitazioni, sotto le quali erano posteggiate entrambe le vetture incendiate.

Indagini

In via Roma, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati i militari di una pattuglia che in quel momento si trovava in servizio di perlustrazione del territorio. Dagli accertamenti eseguiti è emersa con chiarezza la matrice dolosa del rogo. Gli inquirenti hanno perciò avviato le indagini per cercare di dare un volto agli autori del pesante atto intimidatorio e di capire il movente.

Sdegno

L’episodio già ieri mattina, appena a Siniscola si è diffusa la notizia, ha provocato sdegno e anche meraviglia tra i residenti.

Giovanni Maria Meloni, che da alcuni anni ha dovuto abbandonare il lavoro per problemi di salute che lo hanno reso invalido, è infatti conosciuto come una persona perbene che non ha mai avuto evidenti dissapori con alcuno nel suo paese.

La vittima, che ieri mattina si è presentata nella caserma dei carabinieri di via Isalle per presentare denuncia, ha raccontato agli investigatori di non aver alcun sospetto su chi possa avercela con lui a tal punto da far scattare il raid incendiario dell’altra notte.

Videosorveglianza

Il lavoro dei militari, come spesso accade in questi casi, non appare facile: il gesto è agli occhi di tutti inspiegabile. Tuttavia, una eventuale mano d’aiuto potrebbero darla i diversi impianti di videosorveglianza che sono presenti nella zona. L’attentato di ieri notte, ancora avvolto nel mistero, spezza una quiete apparente che a Siniscola durava da molto tempo.

