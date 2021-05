Funivia, scarcerati i tre indagati 

VERBANIA. Ammissioni sì, ma solo da chi l'aveva già rese prima di essere fermato, ossia Gabriele Tadini, caposervizio dell'impianto. Per il resto, un duro rimpallo di responsabilità. Versioni differenti e contrastanti davanti al gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici, chiamata a decidere, dopo 8 ore di interrogatori, sulla richiesta di convalida del fermo e di custodia in carcere per Tadini e per gli altri indagati, il gestore della funivia del Mottarone, Luigi Nerini, e il direttore di esercizio, Enrico Perocchio. Alla fine la decisione: domiciliari per Tadini, liberi Nerini e Perocchio.

L’ammissione

La decisione del gip è stata letta ai legali dei tre e al procuratore, Olimpia Bossi, nel carcere di Verbania. Dopo tre giorni, dunque, escono dal carcere tutti e tre i fermati con l'accusa di omissione dolosa di cautele aggravata dal disastro, omicidio colposo per le morti di 14 viaggiatori e lesioni colpose per il ferimento del bimbo di 5 anni. Per il giudice sarebbe dunque sufficiente per Tadini, che ha ammesso l'uso del forchettone, come esigenza cautelare i domiciliari. Per gli altri due, che hanno invece negato di sapere del blocco del freno d'emergenza, potrebbero non esserci elementi probatori sufficienti per la misura cautelare. In particolare, il gestore Nerini, nel suo interrogatorio, ha fatto notare, col suo legale Pasquale Pantano, che la sicurezza e le manutenzioni non sono responsabilità dell'imprenditore ma delle ditte a cui vengono affidate e, nello specifico, del caposervizio e del direttore di esercizio.

I forchettoni

«Ho messo io il ceppo blocca freno come avevo fatto altre volte, perché negli ultimi 40 giorni c'era quel problema al sistema frenante», ha ribadito Tadini che già martedì ai pm aveva spiegato di aver deciso lui, anche il 23 maggio, di mantenere i forchettoni sulle ganasce per disattivare il freno d'emergenza. «Non sono un delinquente, non avrei mai fatto salire persone se avessi pensato che la fune potesse spezzarsi», ha detto il tecnico quasi in lacrime. Aggiungendo che quella "scelta" fu «condivisa con Nerini e Perocchio». Lo stesso Perocchio, dipendente della Leitner, che si occupa della manutenzione, ha detto di non sapere dell’uso dei forchettoni. Nerini ha spostato le attenzioni sugli altri due: «La sicurezza non è affare dell'esercente.

RIPRODUZIONE RISERVATA