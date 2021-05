Funivia, già tre fermi «Freno manomesso» Eitan riapre gli occhi 

VERBANIA. Un gesto «consapevole», per ovviare ai problemi tecnici della funivia ed evitarne lo stop. A discapito della sicurezza dei passeggeri. È un quadro «molto grave e inquietante» che emerge dall’inchiesta sulla tragedia del Mottarone.

Articolo 437

Tre le persone fermate all’alba di ieri, e sono arrivate anche le prime ammissioni: Luigi Nerini, titolare della società che ha in gestione l’impianto, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore dell’esercizio e capo servizio della funivia. Sono accusati, in concorso, di omissione dolosa, «articolo 437 del codice penale», precisa la procuratrice Olimpia Bossi che, in attesa delle verifiche tecniche sulla fune e dell’intervento dei consulenti esperti oggi chiederà la convalida dei fermi al gip del Tribunale di Verbania. E intanto si riserva «di valutare eventuali posizioni di altre persone». Se i tre fermati erano «coloro che prendevano le decisioni» e avrebbero «condiviso» la scelta che, secondo le indagini, insieme alla rottura del cavo ha causato l’incidente, il sospetto degli inquirenti è che anche altri sapessero delle anomalie della funivia e di quel “forchettone”, il divaricatore che tiene distanti le ganasce dei freni di cui ieri è stata trovata tra i boschi un'altra parte, la seconda.

«Problemi da un mese»

Bloccare così quel freno d’emergenza, «senza interventi più decisivi e radicali» sembra esser stato, per i fermati, l’unico modo di non compromettere l’esercizio della funivia, che aveva ripreso a girare dopo il lungo stop per la pandemia. Quella cabina aveva problemi «da un mese o un mese e mezzo» e per cercare di risolverli sono stati effettuati «almeno due interventi tecnici», ha ammesso martedì Tadini, che ha aggiunto: «La preoccupazione era il blocco della funivia. Stavamo studiando quale poteva essere la soluzione per risolvere il problema». Secondo la procuratrice Bossi «una scelta consapevole e non di una omissione occasionale o una dimenticanza» per «bypassare un problema». Per questo i tre sono stati fermati solo per «rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» con l’aggravante che ne è derivato un disastro. Un reato che prevede fino a 10 anni, a cui si aggiungono l’omicidio colposo plurimo e le lesioni gravissime per cui i tre sono indagati.

Il quadro degli amichetti

Intanto si continua a sperare per la vita di Eitan al terzo piano dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato il bambino di 5 anni unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. Ieri mattina è stato estubato e respira da solo, aiutato da poco ossigeno. «Non è ancora completamente cosciente», dicono i medici, che non sciolgono la prognosi.

Il piccolo ha aperto gli occhi e la prima immagine è stata il viso della zia Aya, che da domenica notte non ha mai lasciato l’ospedale. In reparto c'è anche la nonna materna arrivata da Israele. Eitan ha fratture a un femore, una tibia e un braccio. I suoi compagni della scuola materna hanno realizzato un quadro per lui, un collage di manine colorate, ognuna con sopra il nome e le frasi “Eitan ti vogliamo bene e ti aspettiamo”, “Coraggio piccolo grande amico”. Anche la sindaca di Stresa Marcella Saverino si è trattenuta con i familiari: «Quell’abbraccio che potrebbe averlo salvato (il padre lo ha protetto durante l’incidente, ndr) continui dal cielo e con quell’aiuto di chi lo guarda da lassù speriamo ce la possa fare».

Nel pomeriggio la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, col vicepresidente Giulio Disegni e il presidente della comunità torinese Dario Disegni è giunta al Regina Margherita. Hanno parlato con la nonna e la zia di quello che sarà in futuro, quando Eitan, fuori pericolo, potrà tornare a Pavia, o in Israele. Giulio Disegni chiede «pene esemplari» per responsabili della strage.

10

anni

la pena prevista per l’omissione colposa, il reato che ieri ha portato al fermo di Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, indagati anche per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime