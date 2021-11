Funghi, una stagione opaca 

Finora non è un’annata eccezionale ma i cercatori villacidresi di funghi ci sperano ancora. La stagione è iniziata in ritardo e ha risentito del clima molto secco dei mesi estivi che non ha creato le condizioni ottimali del terreno per la fuoriuscita dei funghi. Per innescare la loro crescita sono irrinunciabili le piogge ma le prime, timide anch’esse, sono arrivate solo a ottobre, riducendo di fatto il periodo di raccolta.

La testimonianza

«Non è certo l’annata del 2018 dove si trovavano funghi anche in mezzo alla strada», ha detto Sandro Saiu, da quarant’anni appassionato cercatore: «A ottobre avevo trovato qualche ovulo, che soffre meno la siccità, e qualche porcino, ma poca roba, nemmeno da riempire il cestino. Però per altri funghi la stagione non è terminata: se la pioggia darà tregua, lardaioli, leccini, boleti da cisto e geotropa, sono tutti funghi che possiamo ancora trovare». La maggior parte degli appassionati raccoglie funghi per la famiglia e qualche amico, ma c’è anche chi ci arrotonda il reddito, improvvisando nelle vie qualche postazione di vendita volante.

La passione

La tradizione micologica a Villacidro è storicamente diffusa e non mostra sintomi di declino, anzi sempre più oggi si accompagna all’escursionismo e contagia i più giovani, senza differenze di genere. Come Luisa Cuccu, a 32 anni già esperta cercatrice: «È una grande passione che coltivo fin da quando ero bambina». Sulle mete predilette dai fungaioli, come da tradizione, Cuccu ha mantenuto il riserbo, limitandosi a tracciare le coordinate sulle quali si orientano a Villacidro i cercatori: «Ogni fungo ha zone più vocate: per i porcini e gli ovuli sono valide Monti mannu, Magusu e Villascema, per il fungo di carne le zona di Garriatzu e Matzanni, per i leccini e i lardaioli il tratto compreso tra Craccuris ed Aletzi». Posti spesso in cui è difficile muoversi, per le pendenze o la vegetazione: «In alcune aree - ha detto Cuccu - c’è difficoltà di movimento per la crescita incontrollata di rovi. Quando era più diffuso il pascolo delle capre e grazie alla presenza degli stessi caprai i luoghi e i sentieri erano più puliti». I cercatori di funghi che spesso si incrociano tra loro durante le uscite, concordano sul fatto che mediamente c’è un buon rispetto dei luoghi visitati «casomai sono altri che buttano la spazzatura, e non è raro che molti cercatori di funghi tornino a casa anche con i rifiuti raccolti» ha commentato Saiu.

I controlli

Non poteva mancare un passaggio sulla pericolosità dei funghi: «Se non si è completamente sicuri - ha aggiunto Cuccu - se ne possono trasportare uno o due esemplari in un contenitore separato, così da non contaminare quelli buoni, e farli valutare da un micologo: a Villacidro ce ne sono diversi». È anche possibile rivolgersi al servizio dell'ispettorato micologico della Assl, a Sanluri e a Guspini.