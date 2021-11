«Fungaie distrutte, aiutiamo il collega» 

Ridare ossigeno all’azienda agricola del collega, divorata dalle fiamme: con questo intento una decina di agricoltori villacidresi sta organizzando una raccolta fondi per consentire allo sfortunato coltivatore di rimettersi in carreggiata.

Le fiamme

Francesco Giuseppe Muscas, sessantatreenne villacidrese, titolare di una fungaia, il 17 ottobre scorso ha visto la sua azienda andare parzialmente in fumo. Un incendio partito da un appezzamento distante un centinaio di metri dalla sua proprietà, si era diretto verso le sue serre, dove le fiamme hanno trovato abbondanza di materiale da ardere. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco di Sanluri aveva consentito di salvare una delle tre strutture: completamente divorate le altre due. Nelle serre, le ballette di “composto”, il substrato seminato e inoculato di micelio che permette la nascita e la maturazione dei funghi sono divenute completamente improduttive, per l’esposizione all’altissima temperatura che le ha di fatto rese sterili. Settanta mila euro di danni alle sole strutture, oltre la mancata produzione. E un uomo distrutto: «Tante volte – ha detto Muscas - in queste settimane sono tornato alle mie serre per cercare di riordinare qualcosa, ma ogni volta mi sentivo travolto dal senso di impotenza, dal non riuscire nemmeno a pensare da dove ripartire, a come trovare le risorse e le energie per acquistare di nuovo le attrezzature per ricominciare con la produzione». Parole pronunciate con fatica e tanta amarezza, come se le fiamme avessero bruciato anche qualcosa dentro di lui.

L’impegno

Muscas aveva iniziato l’esperienza della fungaia negli anni '80, tra i pionieri in Sardegna. Grazie allo studio e all’esperienza sul campo, anno dopo anno aveva messo su, partendo da zero, un'attività sana e capace di auto sostenersi. Ideava e costruiva da sé macchinari e impianti, studiati sulla base delle sue sperimentazioni. Oggi per ricominciare, almeno con una serra, gli servirebbe una liquidità di cui non dispone.

I colleghi agricoltori non accettano di vederlo vittima dello sconforto: «Vogliamo fare qualcosa per lui, restando però anonimi. Siamo dell'idea che chi offre solidarietà non si debba mettere in bella mostra», hanno dichiarato gli ideatori dell'iniziativa. Hanno aperto un apposito conto corrente dove è possibile versare soldi, specificando nella causale che si tratta di una donazione per la ripresa dell'attività danneggiata dall'incendio. Questo l’Iban per i versamenti: IT79H0760104800001058230424, intestato a Francesco Muscas.

RIPRODUZIONE RISERVATA