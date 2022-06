Funerali Covid, polemica e scuse del parroco 

Le limitazioni imposte dalle normative anti-covid in occasione della celebrazione lei funerali, sono state indubbiamente quelle che di più hanno pesato nella vita della comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza, Norbello, dove, ad esempio, i deceduti a causa del Covid erano sepolti senza le procedure usate per quanti invece morivano per altre patologie. In pratica nessuna funzione religiosa, ma un accompagnamento privato in cimitero, la presenza di pochi familiari e una benedizione del sacerdote alla salma direttamente in cimitero prima di essere tumulata. Nessuna comunicazione ufficiale e suono di campane, al fine di non creare assembramenti davanti al cimitero.

La polemica

L' accavallarsi di normative ha determinato qualche malumore a Norbello per il funerale di una persona deceduta per covid. Nel mirino il parroco Padre Paolo Contini, che giocoforza, si è visto costretto a replicare con una nota ufficiale per chiarire la sua posizione e alcuni aspetti procedurali. «La conclusione dello stato d'emergenza voluto dal governo per il contrasto alla pandemia del Covid-19 – afferma Padre Paolo – ha determinato il venir meno di tante limitazioni. Ancora oggi però le norme che vengono indicate sono a volte confuse e contraddittorie». Il sacerdote quindi si sofferma sulla cerimonia funebre. «In occasione di un funerale anche io sono incappato, mio malgrado, in una di queste tante contraddizioni. Come ben sapete infatti coloro che al momento della morte erano certificati positivi al Covid-19 non godevano della possibilità di un normale funerale in chiesa ma ricevevano solo una benedizione in cimitero». L’Asl nel frattempo ha modificato la prassi e, aggiunge Padre Paolo, «non solo rende possibile esporre la bara chiusa insieme ad altri defunti in camera mortuaria, ma concede anche che lo stesso feretro possa essere portato a casa della famiglia. Di tutto questo – spiega il sarcerdote – io non ero mai stato avvisato. E dunque erroneamente ho applicato la prassi seguita in parrocchia durante tutto il tempo della pandemia. Non era quindi mia volontà offendere nessuno e se qualcuno si è sentito offeso chiedo umilmente scusa».

Le novità

Da ieri quindi non c’è più il divieto «di celebrare funerali in chiesa per coloro che al momento del decesso vengono indicati come positivi al Covid». Importanti novità anche per la benedizione delle salme direttamente a casa del defunto. «Quando sarò avvisato di un decesso, sarà mia premura recarmi a casa dei parenti per impartire la sacra benedizione al defunto. L’unica cosa che non verrà ripristinato – fa sapere – è l’accompagnamento da parte del sacerdote in camposanto e questo perché lo stesso arcivescovo spinge affinché tutte le parrocchie omettano questa pratica per il semplice fatto che essendo quasi tutti i sacerdoti a servizio di più parrocchie diventerebbe ingestibile aggiungere al tempo della celebrazione anche quello della processione al cimitero». Padre Paolo conclude il suo messaggio con un messaggio di affetto verso le parrocchie di cui è al servizio. «Ringraziando sinceramente tutti coloro che mi hanno aiutato a prendere atto della nuova situazione e che in maniera civile hanno favorito anche questo ulteriore passo verso una normalità alla quale aspiriamo tutti, ovviamente me compreso».