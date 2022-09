Fumo in ospedale, scatta l’allarme 

Il fumo, la spia dell’antincendio ha iniziato a lampeggiare e subito è scattato l’allarme. Sono stati momenti concitati, nella tarda serata di mercoledì, all’ospedale Mastino di Bosa ma la situazione è stata gestita con prontezza e professionalità dagli addetti della ditta Phos, specializzata nella sicurezza e prevenzione antincendio, che sono subito intervenuti evitando ulteriori problemi.

L’allarme

È scattato intorno alle 19.30 quando la sala macchine degli ascensori, nella parte sotterranea dell’ospedale, si è riempita di fumo denso che ha fatto scattare l’allarme antincendio. Gli addetti si sono subito precipitati nella sala dove un corto circuito aveva mandato in tilt il sistema. «I ragazzi mi hanno avvisato subito – ha spiegato Nino Manca, responsabile della Phos – e al telefono ho coordinato l’intervento per mettere in sicurezza ‘area e soprattutto risolvere il problema dovuto a un surriscaldamento di una bobina, che la qualche ora prima era stata sostituita dai manutentori». Nel frattempo erano stati allertati anche i vigili del fuoco di Macomer ma quando la squadra è arrivata al Mastino «la situazione era già sotto controllo – va avanti Manca – c’è stato solo tanto fumo ma non è stato necessario nemmeno bloccare gli ascensori». Il fumo era stato fatto fuoriuscire e tutto era tornato alla normalità.

Nei reparti

Nessun disagio nei reparti, i paziente non sono stati evacuati e il personale sanitario ha potuto proseguire l’attività regolarmente tanto più che l’area, invasa dal fumo, si trova in un’ala attigua ma non comunicante con i reparti.