Fumetti e musica, i parchi decollano 

Due progetti per complessivi 600 mila euro ed entrambi praticamente ultimati. L' amministrazione Comunale di Norbello ha dunque tagliato il traguardo sulle iniziative inserite nella programmazione territoriale 2018 finanziata dalla Regione ed elaborata dall’Unione dei Comuni del Guilcier. Si tratta dei parchi del “Fumetto” e “Musica e delle Parole”.

Fumetto

Il primo sarà inaugurato ad aprile e l’importante proposta culturale è realizzata a supporto del già esistente Midi, il museo dell'Immagine e del design interattivo. È nato nell'area adiacente e risulta collegato al museo da una rampa. Protagonisti saranno i personaggi dei Peanuts realizzati in grandi dimensioni. Nasce insomma un’ulteriore attrazione per rafforzare l’esistente e quindi un ulteriore punto di cultura a disposizione di tutti. Considerato che ci sono diverse gigantografie di personaggi dei fumetti, costituirà un'attrazione anche verso l'esterno, vista la felice posizione del paese, al centro dell’isola e a due passi dalla 131. È stato pensato il tema dei Peanuts per il valore educativo che ha questo tipo di fumetto e sarà un parco tematico, realizzato a fini ludico-didattici. Si sono individuate delle frasi da inserire all'interno del parco, parole che trasmettano un messaggio educativo e morale. Ad ospitare i vari personaggi sarà una zona verde con piante autoctone, mentre l'illuminazione è molto particolare.

Parole e musica

Il Parco della Musica e delle Parole già terminato e consegnato, occupa invece gli spazi compresi tra via delle Autonomie e viale delle Libertà. Il sito culturale all'aperto è stato dedicato alla memoria di Stefania Piras. Nell’opera si evidenziano l’anfiteatro per la visione dei film all'aperto, i giochi musicali, il giardino aromatico con le essenze della flora mediterranea, un prato verde adibito alle passeggiate e alla pratica sportiva, i vialetti con le panchine tecnologiche, il distributore di libri e l'area lettura. Spiccano anche piattaforme circolari che fungono da mini-biblioteche con posti a sedere, vani per riporre i libri, dotazioni tecnologiche per l'utilizzo del collegamento wi-fi e impianti di diffusione sonora. «Sono due opere fondamentali per il nostro percorso che punta a trasformare il paese in un museo a cielo aperto - spiega il sindaco Matteo Manca - basato sulla cultura a 360 gradi. Dal fumetto alla musica fino alla letteratura e il teatro, attraverso la valorizzazione e messa in rete di spazi fisici pubblici e privati e di attività mirate anche a stimolare la curiosità dei più giovani su questi temi».