Fuggono senza saldare il conto dell’hotel 

Una vacanza gratis per una coppia piemontese: ospiti di un albergo sulla costa di Quartu, marito e moglie, 41enni, hanno lasciato la struttura turistica senza pagare. Almeno è questa l’accusa dei carabinieri della Stazione di Flumini che accusano i due turisti per insolvenza fraudolenta. Della vicenda si interesserà nelle prossime ore la procura della Repubblica di Cagliari.

A presentare l’esposto ai militari è stato lo stesso gestore dell’hotel che ha parlato del singolare raggiro presentando una denuncia formale. Gli inquirenti in pochissimo tempo hanno ricostruito tutto nei particolari avvalendosi anche di scontrini fiscali: la coppia avrebbe lasciato l’albergo con un debito di 3500 euro che sarebbe maturato in una settimana di pernottamento.

Le indagini

Gli inquirenti che hanno agito al comando del maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia di Quartu, mantengono uno stretto riserbo. Certa comunque la conclusione delle indagini e dell’accusa formulata alla coppia che ora dopo la denuncia formale avrà la possibilità di raccontare la verità al magistrato. La coppia sarebbe arrivata in Sardegna dal Piemonte per una vacanza sulla costa sud orientale, ricca di belle spiagge anche ad un passo da Cagliari. Scaduto il soggiorno i due turisti sono scomparsi nel nulla senza saldare il conto. Perlomeno questa è l’accusa che porterà alla denuncia formale nei loro confronti per insolvenza fraudolenta dopo la circostanziata querela presentata dall’albergatore. Altro non poteva fare nella speranza anche di poter recuperare la somma dovuta.

Il soggiorno

Sembra che i due abbiano soggiornato come detto nell’albergo per una settimana con soggiorno e probabilmente con pranzo e cena. Una coppia gentile dalle buone maniere. Nulla poteva far pensare insomma ad un simile raggiro a coronamento di una settimana di bella vacanza davanti al sole e al mare cristallino del litorale quartese. Inutile tentare di saperne di più. I carabinieri ovviamente hanno avuto subito le loro generalità avviando quelle indagini concluse in tempi rapidissimi con l’informativa in Procura. Agli stessi militari non è stato possibile sentire i due indagati che potrebbero ancora essere in Sardegna. Una ipotesi che gli inquirenti non escludono. Il resto è coperto come detto da uno stretto riserbo probabilmente con ulteriori accertamenti per risalire ad altri eventuali raggiri nel territorio.

