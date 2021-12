Fugge in patria col figlioletto, condannata 

Non ha avuto la fortuna di Eithan, il bimbo sopravvissuto della tragedia del Mottarone, rientrato in Italia dopo pochi mesi da Israele dov’era stato portato arbitrariamente dal nonno. Perché con il piccolo, 7 anni, l padre, imprenditore di San Teodoro e tutta la sua famiglia italiana hanno perso ogni contatto da mille e 418 giorni. Strappato con l’inganno dalla madre, bielorussa, che viveva da 15 anni in Italia, ex compagna del padre del bimbo. Donna che finora ha ignorato tutte le sentenze dell’autorità italiana. Il bimbo forse è in Bielorussia, arrivato nel 2018 nonostante per l’espatrio fosse obbligatorio il consenso (mai dato) del padre, come stabilito dal Tribunale di nuoro. Nonostante un’imposizione di rimpatrio del Tribunale dei Minori di Sassari vecchia di anni. Nonostante un’identica sentenza di primo grado del Tribunale della Federazione Russa, a San Pietroburgo, del bambino sardo non c’è traccia.

La condanna

Per questo la donna, imputata di sottrazione internazionale di minore, è stata condannata dal giudice del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, a due anni e sei mesi di reclusione. Come sollecitato dalla parte civile rappresentata da Elvira Useli, alla madre è stata sospesa la patria potestà per un anno e sei mesi, con una provvisionale di 100 mila euro. Ora lei tiene all’estero quel bimbo italiano senza diritto. «Magra consolazione - dice il padre uscendo dal Tribunale – perché per me sarà un altro Natale trascorso senza poter abbracciare mio figlio». Ora rimane da capire se l’Italia, che finora per 1418 giorni non c’è riuscita, ha la forza di far rispettare le proprie leggi.

La fuga

Tutto inizia con la separazione della coppia dopo la nascita del bimbo. Arrivano le accuse (infondate) rivolte da lei al marito di abusi sul figlio. È il 9 gennaio del 2018, quando la donna sparisce da San Teodoro. Il 15 dello stesso mese presenta la denuncia di abusi. Lui riceve accuse infamanti. La donna a febbraio scappa su un volo Olbia-Roma e il 6 febbraio è a San Pietroburgo.