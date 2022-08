Fugge con la droga e travolge un agente 

È stato condannato a tre anni e 13mila euro di multa dopo il patteggiamento, il giovane cagliaritano di 29 anni protagonista di una folle corsa in scooter dopo essere sfuggito ad un posto di blocco imposto dagli agenti della Polizia locale. Una fuga rocambolesca da via Is Mirrionis a Pirri costato il grave ferimento di un motociclista del Nucleo operativo della Municipale intervenuto insieme ad un collega per un semplice controllo dei documenti e finito malamente.

L’alt e la fuga

Il giovane, M. S., incensurato residente a Sant’Elia, così è stato scoperto solo a conclusione dell’inseguimento, aveva deciso di non rispettare l’alt delle forze dell’ordine perché in possesso di una consistente quantità di stupefacenti, 165 grammi di cocaina classificata dagli esperti, dopo le prime analisi, come “sostanza purissima”, e dunque per la paura di essere scoperto. Così ha scelto la via della fuga, contromano in via Is Mirrionis e in altre strade imboccate nel tentativo di far perdere le sue tracce e seminare i motociclisti della Polizia locale.

Dopo il lungo inseguimento, durato parecchi minuti, il fuggitivo si è infilato col suo motociclo in una via senza uscita in uno dei rioni di Pirri, non prima di aver lanciato un borsello oltre un cancello e aver tentato l’ultima carta speronando gli agenti motociclisti e dileguarsi. Uno dei vigili è finito al pronto soccorso e poi in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una grave frattura alla tibia e al perone. È stato il collega a soccorrere il motociclista e lanciare l’allarme per chiedere l’intervento di un’ambulanza ma anche per far partire le ricerche del fuggiasco a cui hanno partecipato anche i carabinieri.

Gli stupefacenti

Intanto il borsello è stato ritrovato e sequestrato. Al suo interno la droga suddivisa in tre buste e un ingente quantità di denaro contante ritenuto il provento dell’attività di spaccio. In serata si sono poi concluse le ricerche: il 29enne è stato rintracciato nella sua abitazione, a Sant’Elia, dove vive con la sua famiglia.