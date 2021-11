Fuga di gas, evacuata la scuola 

Nel frattempo i Vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo con i relativi test che non hanno riscontrato nessuna situazione di pericolo ma sconsigliato di far rientrare i piccoli studenti in classe, dato l’odore di gas presente nei locali. La scuola ha, allora, pensato di portare tutti i bambini - e non solo i più grandi come previsto - in piazza Vittorio Emanuele dove si doveva omaggiare il Milite Ignoto, con la consueta commemorazione dei caduti in guerra, nella massima sicurezza. Tutti gli alunni che frequentano l’edificio hanno pertanto preso parte alla celebrazione in attesa di verificare l’agibilità dei locali scolastici e che i vigili autorizzassero il rientro in classe. Rientrati a scuola per il pranzo, l’odore di gas nelle classi era ancora intenso, per cui i genitori sono stati avvertiti dell’uscita anticipata.

Scuola elementare evacuata per fuga di gas. La palazzina di via Marconi, che ospita le prime, seconde e terze classi della scuola primaria, è stata investita ieri mattina da un forte odore di gas, sia all’interno del plesso che nelle aree esterne. Il personale ha subito allertato la dirigenza e il responsabile della sicurezza della scuola per avere direttive.

Scuola elementare evacuata per fuga di gas. La palazzina di via Marconi, che ospita le prime, seconde e terze classi della scuola primaria, è stata investita ieri mattina da un forte odore di gas, sia all’interno del plesso che nelle aree esterne. Il personale ha subito allertato la dirigenza e il responsabile della sicurezza della scuola per avere direttive.

Il primo pensiero è andato alla caldaia, considerando l’accensione dei riscaldamenti. Dopo aver contattato il tecnico e i Vigili del fuoco, in via precauzionale la responsabile della sicurezza ha avviato il protocollo per l’evacuazione dei locali. Suono della campanella e tutti in cortile, in perfetto ordine.

Test in aula

Nel frattempo i Vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo con i relativi test che non hanno riscontrato nessuna situazione di pericolo ma sconsigliato di far rientrare i piccoli studenti in classe, dato l’odore di gas presente nei locali. La scuola ha, allora, pensato di portare tutti i bambini - e non solo i più grandi come previsto - in piazza Vittorio Emanuele dove si doveva omaggiare il Milite Ignoto, con la consueta commemorazione dei caduti in guerra, nella massima sicurezza. Tutti gli alunni che frequentano l’edificio hanno pertanto preso parte alla celebrazione in attesa di verificare l’agibilità dei locali scolastici e che i vigili autorizzassero il rientro in classe. Rientrati a scuola per il pranzo, l’odore di gas nelle classi era ancora intenso, per cui i genitori sono stati avvertiti dell’uscita anticipata.

Danni

Italgas, con un comunicato, ha fatto chiarezza sulle cause. «Un’impresa, impegnata in lavori per la posa della fibra ottica, ha danneggiato una condotta della rete di distribuzione del gas. A causa del danneggiamento, per diverse famiglie è stato necessario sospendere l’erogazione del servizio. I tecnici di Medea, tempestivamente intervenuti per mettere in sicurezza la condotta e riparare il danno, prevedono di poter ripristinare le normali condizioni del servizio entro la serata». Oggi i bimbi dovrebbero regolarmente entrare a scuola.

