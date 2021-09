Fuga d’amore, sedicenne trovata a Roma 

È durata meno di 48 ore la fuga d’amore di una sedicenne di Sestu che è riuscita in quasi due giorni ad uscire dalla Sardegna in aereo e raggiungere Roma senza che mai nessuno le chiedesse il Green-pass. Certificato del quale era del tutto sprovvista.

Il felice epilogo

A trovare la ragazzina mentre vagava nei pressi della stazione Termini, ormai senza più soldi, è stata una pattuglia della Polizia della Capitale che ha subito fatto rientrare l’allarme lanciato sabato con la denuncia dei genitori. Con lei era scappato di casa anche un altri ragazzino che risiede in una regione del Nord Italia e che è stato anch'egli rintracciato e riconsegnato alla famiglia. Una fuga durata dunque meno di due giorni, ma sufficienti per far piombare nella disperazione il padre e la madre della sedicenne. Per ore l’hanno cercata i carabinieri della Stazione cittadina, ma anche i militari di tutta la Provincia, assieme ai colleghi della polizia, convinti che non si fosse allontanata più di tanto.

Il viaggio in aereo

In realtà è poi emerso che la ragazzina era riuscita a fare il biglietto aereo e ad imbarcarsi per Fiumicino, raggiungendo così la Penisola. Una volta oltrepassato il mare, l’adolescente avrebbe preso il treno per raggiungere il giovane di cui si sarebbe innamorata. Ma una volta arrivata a Roma, stando alle poche indiscrezioni che trapelano, si sarebbe messa a vagare nella zona della stazione, attirando così l'attenzione di una pattuglia di agenti che l’hanno fermata nella tarda mattinata di ieri. Nelle prossime ore sarà riaccompagnata in aeroporto per tornare e riabbracciare i genitori, usciti da un incubo quando hanno ricevuto la telefonata dei carabinieri che erano stati preallertati dalla Questura capitolina.

Nessun controllo

Sulla vicenda, però, ci sono ancora alcuni aspetti che dovranno essere accertati nel corso dell’indagine avviata a seguito della denuncia di scomparsa. Su tutti un interrogativo legato all'assenza di controlli: come ha fatto una ragazzina minorenne e in fuga da casa, sprovvista di Green pass perché non ancora vaccinata, a vagare per quasi due giorni e attraversare il mare, per giunta imbarcandosi su un areo e prendendo dei treni, senza che nelle 48 ore nessuno la fermasse per chiederle i documenti e il lasciapassare obbligatorio legato alle misure anti-Covid? Nelle prossime ore la Polizia ricostruirà tutti gli spostamenti della giovanissima ragazza, valutando come procedere.

