Fuga dal Municipio: rischio paralisi 

Dipendenti in fuga dal Municipio di Arbus: un esodo in tutti gli uffici che, oltre a mettere in difficoltà la Giunta, ha riflessi sull’apparato amministrativo, sia per il rischio di dover restituire i fondi dei progetti finanziati sia per l’impossibilità a partecipare a nuovi bandi. I 39 della pianta organica sono scesi gradualmente fino a 23: prima per il vincolo di spesa dettato dal patto di stabilità, seguito dai pensionamenti con la “Quota 100”, poi la mancata programmazione, le richieste di mobilità, i licenziamenti e infine il colpo di grazia inflitto dal Covid col blocco dei concorsi.

Il personale

A farne le spese tutti i settori: dall’anagrafe, alla cultura, allo sport, ai tributi. Gli uffici che ne risentono di più sono i lavori pubblici e l’urbanistica, al momento sguarniti. «Inutile negare - dice il vice sindaco Paolo Salis - che la situazione crea difficoltà. A garantire i servizi ai cittadini, oltre a salvarci dalle emergenze, è la buona volontà e il massimo impegno dei dipendenti rimasti. Pronti e disponibili, senza mai guardare l’orologio, spesso rinviando il congedo dovuto, una dipendente è rimasta fino all’ultimo giorno utile prima di assentarsi per la maternità, nonostante dovesse viaggiare per raggiungere Arbus». Consapevole che non si può andare avanti in uno stato così precario, tanto da aver più volte costretto gli assessori a dover provvedere direttamente alla stesura di atti e progetti, Salis aggiunge: «Il timore è non arrivare in tempo a far partire i cantieri con i soldi in cassa. Penso ai 750mila euro delle servitù militari che vanno spesi, anche perché i bisogni del territorio sono davvero tanti».

La segreteria

Forse un caso unico, almeno a livello provinciale, è la segreteria: da un anno il Comune non ha un segretario e i due dipendenti che lavoravano nell’ufficio sono andati in pensione nel 2020 e non sostituiti. «L’assenza - dice il sindaco Andrea Concas - della figura che garantisce la legittimità degli atti assunti ci sta mettendo in crisi. Ho più volte segnalato al prefetto la necessità di un segretario comunale. Ancora nessun risultato. La sostituzione con un vice è ormai al capolinea visto che il dipendente dal 1° gennaio sarà in pensione. Inevitabili le ripercussioni: non possiamo tenere un Consiglio comunale; impossibile bandire gare d’appalto, gestire contenziosi. Un rallentamento complessivo dell’azione amministrativa che non può diventare blocco totale. In questi giorni è arrivata la disponibilità di un vice esterno. Siamo in trattativa. Speriamo bene».