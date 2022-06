Fucile contro il rivale, condannato 

Ricoverato per la botta in testa con un forte trauma cranico, Giovanni Locci era stato arrestato in ospedale due giorni dopo e da allora è detenuto in carcere a Uta su ordine di custodia cautelare. A condurre le indagini erano stati i carabinieri della compagnia di San Vito che erano intervenuti subito dopo l’accaduto, quando l’imputato era stato bloccato e disarmato dai presenti. All’origine del dissidio erano questioni di natura economia legate ad un vecchio distributore di carburante che la famiglia Locci possedeva in società con i Loddo, costituiti in giudizio con l'avvocato Patrizio Rovelli. All’udienza davanti alla giudice Anzani l’imputato, ancora detenuto, è stato scortato dalla polizia penitenziaria.

Stando all’accusa, l'imputato (difeso dall’avvocato Ignazio Ballai) si sarebbe recato in località Is Caddaxiolusu dove suo fratello Marco Locci stava lavorando ad una recinzione assieme ai fratelli Francesco e Giuseppe Loddo. Sceso dall’auto, Giovanni Locci avrebbe imbracciato un fucile calibro 12 con matricola abrasa, urlando ai presenti: «Oggi per voi è finita». Poco dopo, sempre secondo la ricostruzione del pm, avrebbe puntato l’arma allo stomaco di Francesco Loddo, ordinandogli di inginocchiarsi, non riuscendo però a sparare perché, nel frattempo, Giuseppe Loddo l’avrebbe raggiunto alle spalle e colpito alla testa con la parte piana di un piccone. A dimostrare l’intenzione dell’imputato di voler uccidere, sempre secondo il magistrato titolare del fascicolo, ci sarebbe stato il fatto che indossava i guanti, così da evitare nel caso tracce di polvere da sparo nelle mani.

Aveva tentato di uccidere il vicino di casa, facendolo inginocchiare e puntandogli il fucile contro, ma poco prima di sparare - almeno secondo l’accusa - era stato colpito alla testa con una picconata dal fratello della vittima, finendo all’ospedale. Per quell'aggressione, avvenuta il 12 agosto a Ballao, la giudice Manuela Anzani ha condannato a 6 anni e 5 mesi per tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina il 40enne Giovanni Locci di San Vito. Il pubblico ministero Andrea Vacca aveva chiesto 9 anni e 4 mesi di carcere, ma la giudice ha deciso di accogliere le attenuanti generiche riducendo di un terzo la pena finale.

Aveva tentato di uccidere il vicino di casa, facendolo inginocchiare e puntandogli il fucile contro, ma poco prima di sparare - almeno secondo l’accusa - era stato colpito alla testa con una picconata dal fratello della vittima, finendo all’ospedale. Per quell'aggressione, avvenuta il 12 agosto a Ballao, la giudice Manuela Anzani ha condannato a 6 anni e 5 mesi per tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina il 40enne Giovanni Locci di San Vito. Il pubblico ministero Andrea Vacca aveva chiesto 9 anni e 4 mesi di carcere, ma la giudice ha deciso di accogliere le attenuanti generiche riducendo di un terzo la pena finale.

La vicenda

Stando all’accusa, l'imputato (difeso dall’avvocato Ignazio Ballai) si sarebbe recato in località Is Caddaxiolusu dove suo fratello Marco Locci stava lavorando ad una recinzione assieme ai fratelli Francesco e Giuseppe Loddo. Sceso dall’auto, Giovanni Locci avrebbe imbracciato un fucile calibro 12 con matricola abrasa, urlando ai presenti: «Oggi per voi è finita». Poco dopo, sempre secondo la ricostruzione del pm, avrebbe puntato l’arma allo stomaco di Francesco Loddo, ordinandogli di inginocchiarsi, non riuscendo però a sparare perché, nel frattempo, Giuseppe Loddo l’avrebbe raggiunto alle spalle e colpito alla testa con la parte piana di un piccone. A dimostrare l’intenzione dell’imputato di voler uccidere, sempre secondo il magistrato titolare del fascicolo, ci sarebbe stato il fatto che indossava i guanti, così da evitare nel caso tracce di polvere da sparo nelle mani.

Ancora in carcere

Ricoverato per la botta in testa con un forte trauma cranico, Giovanni Locci era stato arrestato in ospedale due giorni dopo e da allora è detenuto in carcere a Uta su ordine di custodia cautelare. A condurre le indagini erano stati i carabinieri della compagnia di San Vito che erano intervenuti subito dopo l’accaduto, quando l’imputato era stato bloccato e disarmato dai presenti. All’origine del dissidio erano questioni di natura economia legate ad un vecchio distributore di carburante che la famiglia Locci possedeva in società con i Loddo, costituiti in giudizio con l'avvocato Patrizio Rovelli. All’udienza davanti alla giudice Anzani l’imputato, ancora detenuto, è stato scortato dalla polizia penitenziaria.

Il processo

Al termine della requisitoria il pubblico ministero Vacca ha chiesto il massimo della pena: 9 anni e 4 mesi (13 anni e mezzo con la riduzione per la scelta del rito abbreviato). Richiesta a cui si è associata anche la parte civile. Ha invece escluso l’intenzione di uccidere del suo assitito l’avvocato Ballai che ha sollecitato la derubricazione del reato in minacce aggravate. Alla fine la giudice Anzani lo ha condannato per tutti i capi d’imputazione, ma concedendo le attenuanti generiche: 6 anni e 5 mesi, con una provvisionale di 5 mila euro da riconoscere alla vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata