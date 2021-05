Fucilate contro i carabinieri 

Una sequenza di spari contro i carabinieri. Poi la fuga, precipitosa. Imponente la caccia all’uomo per rintracciare i due malviventi che nel pomeriggio di ieri hanno mirato contro i militari, impegnati in un’operazione a pochi chilometri da Fonni. Nessuno è rimasto ferito, ma la vicenda è ancora tutta da chiarire. A tarda notte le ricerche erano in corso a Fonni e nei centri vicini.

La vicenda

Secondo una prima frammentaria ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati in azione nelle campagne di Fonni vicino alla zona industriale, in località Santa Justa. È probabile che fosse in corso un'operazione di controllo dell’Arma, forse disposta per scoraggiare traffici illegali, come quello delle sostanze stupefacenti oppure di armi clandestine. Sta di fatto che, poco prima delle 17, un paio di malviventi hanno esploso alcuni colpi di fucile contro i carabinieri. Una sequenza che per fortuna non ha centrato nessuno, ma ha fatto scattare il massimo allarme.

L’allarme

I malviventi, che pare fossero due, erano armati di fucile e alla vista dei militari hanno subito aperto il fuoco per coprirsi la fuga. Impossibile sapere se sia stato ingaggiato un conflitto a fuoco e i carabinieri abbiano risposto con le armi di ordinanza. I banditi sono riusciti a far perdere le tracce scappando a piedi nelle campagne. Attorno all’area si sono concentrati nelle ore successive molti uomini della compagnia di Nuoro e delle Squadriglie. E non solo. Prima che calasse il buio un elicottero ha sorvolato a lungo la zona alla ricerca dei fuggitivi. L’intensa attività non si è fermata neppure la notte. Controlli sono stati disposti in tutte le strade e i punti strategici della Barbagia.

Il mistero

Mentre le ricerche continuano, le circostanze della sparatoria restano avvolte da un fitto mistero. Impossibile sapere cosa realmente sia successo, o ipotizzare cosa ha spinto i malviventi a sparare contro i militari.

Tutte le supposizioni restano perciò aperte, ma protette dal massimo riserbo investigativo. Solo pochi mesi fa, il 31 ottobre, sempre a Fonni i carabinieri vennero investiti da una pioggia di piombo. Una donna dell’Arma in pattuglia era rimasta ferita al polpaccio quando l’auto di servizio aveva intercettato un gruppo di malviventi che aveva appena assaltato l’ufficio postale.

Nella stessa zona della sparatoria di ieri, località Santa Justa, il giorno della festa di San Giovanni, del 2018, era stato ucciso il priore, Salvatore Nolis, 47 anni. Omicidio irrisolto.

