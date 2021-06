Frutti d’Oro, cantiere infinito 

I lavori sono cominciati due mesi fa, ma la strada principale di Frutti d'Oro è ancora un cantiere aperto, con tanto di transenne in mezzo alla strada per evitare che le auto finiscano su quell’avvallamento presente nel bel mezzo della carreggiata. Gli interventi per dotare la zona residenziale di un sistema di smaltimento delle acque bianche sono praticamente ormai completati, ma nelle vie degli Albatros, dei Gabbiani e delle Tortore i segni dei lavori sono ancora evidenti. Un problema per i residenti, costretti a muoversi a passo d'uomo con le auto, che chiedono al Comune la sistemazione delle strade.

I ritardi

Gigi Frau, amministratore del condominio di Frutti d'Oro II e capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, spiega il motivo per cui il cuore della zona residenziale sia ancora un cantiere aperto a distanza di due mesi dalla fine dei lavori: «Il Comune attende di capire come spendere il denaro ricavato dal ribasso d'asta, ma non è accettabile lasciare in uno stato di abbandono simile una strada così trafficata. La transenna nella strada principale è posizionata dopo un curva a novanta gradi, il rischio di finirci sopra per chi non conosce questa zona è concreto. L'amministrazione comunale non ha ancora deciso se spendere i soldi per allargare la condotta verso le scuole, oppure realizzare le cunette alla francese, ma intanto quel cantiere è ancora aperto, inaccettabile per chi vive in questa zona».

La protesta

Luca Salvetti, uno dei residenti preoccupati dalla pericolosità delle strada, chiede la messa in sicurezza della zona abbandonata ormai da due mesi: «Prima di pensare a come spendere il denaro del ribasso d'asta, se è vero che esiste, sarebbe opportuno garantire la sicurezza della viabilità: ho chiesto io che venisse messa la transenna, prima le auto rischiavano di finire in quel dislivello presente in mezzo alla careggiata».

La replica

Il sindaco, Francesco Dessì, tranquillizza i residenti: «I lavori riprenderanno presto, oltre al rifacimento del manto di asfalto su via degli Albatros, posizioneremo dei dissuasori per limitare la velocità della auto e garantire l’incolumità dei pedoni».

Chiede ancora un po’ di pazienza ai residenti anche l’assessore ai Lavori pubblici, Silvano Corda: «Entro luglio i lavori saranno ultimati con bitumazione e messa in sicurezza dell'area interessata».

RIPRODUZIONE RISERVATA