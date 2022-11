«Fronte unico per il no alla gasiera» 

«Noi accanto alla Regione nel ricorso al Consiglio di Stato contro il Dpcm Energia, il rigassificatore non deve essere ormeggiato a Portovesme».

La richiesta

Il Comune di Portoscuso ha chiesto un incontro urgente al presidente Christian Solinas per discutere del progetto della gasiera, annunciando di appoggiare il ricorso al Consiglio di Stato. Un progetto che, scrive il sindaco Ignazio Atzori, «sta causando grave preoccupazione e tensione sociale, anche alla luce del parere dell’Istituto Superiore di Sanità che ha definito il progetto non condivisibile per la tutela della salute pubblica della popolazione». Il Dpcm è stato già impugnato dalla Regione al Tar del Lazio che ha respinto il ricorso.

Ora la Regione si è rivolta al Consiglio di Stato e il 10 novembre si terrà l’udienza. «Il nostro obiettivo è fare fronte unico - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - anche noi riteniamo che, alla luce della sentenza del Tar, ci siano le condizioni per andare avanti nella protesta. Ci sono troppe criticità che non sono state prese in considerazione, a partire dal presupposto su cui si fonda la decisione, cioè la riconversione a gas della centrale Enel quando la stessa società, in tutti i tavoli e in ogni occasione, ha ribadito che a Portovesme non ci sarà riconversione a gas. La Fsru in porto soffocherebbe le attività esistenti e metterebbe fuori gioco ogni altra iniziativa. Siamo certi che si possa trovare un’ubicazione diversa».

Eurallumina

Intanto sul ricorso della Regione intervengono i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec del Sulcis, chiedendo chiarezza per l’Eurallumina, società il cui futuro è legato a doppio filo all’arrivo del gas. «Pensavamo che la sonora sconfitta inflitta dal Tar fosse stata sufficiente, invece ci pare di capire che si dicano cose diverse in posti diversi», si legge in una nota di Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi: «Al Dpcm e alla questione energetica e del Gnl è legato anche il futuro dell’Eurallumina. Se salta questo, resta poco da fare per mandare avanti un progetto di investimenti che vale 300 milioni e 1500 posti di lavoro. All’esecutivo chiediamo chiarezza e atti concreti».