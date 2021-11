Fronte unico per il Montiferru 

Un altro weekend a Cuglieri all’insegna della cultura ambientale e della memoria, per fissare bene nella storia la sciagura dell’incendio estivo. Un dramma che ha toccato profondamente la comunità cuglieritana e sensibilizzato i ricercatori a impegnarsi per sostenere la ripresa ambientale e sociale. Con questo spirito e con preciso rigore scientifico gli accademici Ignazio Camarda e Sergio Vacca hanno scritto il libro “L’incendio del 2021 nel Montiferru, Planargia”, per fare un’analisi puntuale sulla catastrofe ambientale e tramandarla alle future generazioni, perché non accada più, stimolando al contempo il rispetto e tutela della natura.

In azione

La due giorni si articola con momenti operativi, la piantumazione degli alberi con la partecipazione degli scolari delle elementari e medie di Cuglieri, poi dibattito su quale futuro per l’ambiente montiferrino. Sabato si inaugura la tavola rotonda coordinata da Giacomo Mameli e Attilio Mastino con Ignazio Camarda, Sergio Vacca, Renato Brotzu, Giuseppe Brundu, Matteo Cara, Alessandra Casu, Alessandro Delitala, Giuseppe Delogu, Emmanuele Farris, Ignazio Floris, Salvatore Naitana, Graziano Nudda e Fausto Pani. Di pomeriggio altro momento di discussione su “Quale tutela per i grandi alberi?”, prendendo spunto dal libro di Camarda “Grandi alberi e foreste vetuste della Sardegna, un patrimonio di biodiversità, storia e paesaggio”, con gli interventi di Gianluigi Bacchetta, Giuseppe Brundu, Giuseppe Delogu e Graziano Nudda.

Sulla montagna

Domenica si festeggia la giornata nazionale dell’albero, con escursioni botaniche alla scoperta del ricco patrimonio ambientale montiferrino, con la collaborazione dei volontari del Fai, la neonata Associazione Montiferru per la rigenerazione del paesaggio bruciato, Associazione Giardini Italiani, Issla e Sbiss per la piantumazione degli alberi d’olivo. Seguiranno analisi e riflessioni in campo sul recupero del paesaggio degli oliveti storici e del paesaggio naturale di Sinis, Montiferru e Planargia.