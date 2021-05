«Fronte stagno, la Giunta dica sì» 

Punti ristoro, aree sportive e riqualificazione naturale dello stagno: è quanto prevede il progetto di valorizzazione della laguna di Santa Gilla appena consegnato dai professionisti incaricati al Comune di Elmas. «Il sogno irrealizzato di mio padre riprende vita», commenta Silvio Ruggeri, dimessosi da assessore nei mesi scorsi e oggi consigliere comunale di opposizione. È lui a dare la notizia sugli sviluppi del piano “Gilia life natura” avviato dal papà, il compianto ex sindaco Giovanni Ruggeri, poi interrotto e ripreso in mano dalla Giunta del sindaco Antonio Ena.

Per attuarlo servono ora 4 milioni di euro: «Due e mezzo dei quali già in arrivo da Invitalia, tramite il ministero dello Sviluppo economico, previsti dal contratto istituzionale di sviluppo (Cis) – continua Ruggeri -. Da assessore all’Ambiente avevo individuato il canale di finanziamento e chiesto ai progettisti di dare forma al sogno di mio padre, tenendo ben presenti le esigenze dei masesi. Per l’ottenimento di tutti i finanziamenti manca soltanto l’approvazione della Giunta».

L’idea

Sulla carta, il piano “Gilia waterfront”, redatto dallo studio di architettura del paesaggio coordinato da Enrica Campus, prevede nuovi spazi per i cittadini, pescatori, impianti sportivi, giochi, punti ristoro e spazi dedicati all’educazione ambientale. In programma anche la riqualificazione delle aree naturali. Oggi ai ferri corti con la maggioranza, Silvio Ruggeri si dice «certo che questo progetto rappresenti una reale svolta per Elmas, anche economica. Acqua e natura di incontrano e la riqualificazione della laguna diventerà volano di nuova economia, opportunità indubbia di lavoro buono e duraturo. Sta alla Giunta ora porre il visto finale, i tempi per richiedere il finanziamento sono ristretti, mi auguro che per insipienza dell’attuale esecutivo non venga vanificato tutto il lavoro svolto ed Elmas non perda questa grande occasione».

La Giunta

Il sindaco Antonio Ena accoglie con «entusiasmo l’arrivo del progetto, per il quale – controbatte a Ruggeri - avevo chiesto i finanziamenti fin dal mio insediamento al tavolo dei sindaci della Città metropolitana. Obiettivo inseguito da tempo e finalmente alle battute finali, il piano è gestito dalla maggioranza che in questo momento amministra il paese. Ringrazio l’opposizione che ha sempre collaborato per un obiettivo comune». Sui fondi, assicura il sindaco Ena, «siamo in attesa perché potranno essere assegnati e investiti soltanto una volta concluso l’iter di progettazione. Il piano è arrivato in Comune lunedì e ora passerà all’esame degli uffici per poi essere approvato dalla nostra Giunta. La riqualificazione della laguna è un obiettivo inseguito da decenni e che finalmente si sta concretizzando. La maggioranza – rimarca – farà il possibile per dare il giusto risalto e valorizzare uno dei nostri beni più importanti».

