Fronte comune contro la nuova 554 

Il sindaco di Monserrato Tomaso Locci si schiera con l’associazione degli imprenditori della zona industriale di Selargius (Zais) e con i titolari di attività commerciali in città e a Quartucciu, tutti contrati all’attuale progetto dell’Anas per il rifacimento della statale 554. «Così com’è non va bene» hanno detto all’unisono al termine di un incontro avvenuto mercoledì organizzato da Nanni Pulli e Rodolfo Monaco di Zais.

Le richieste

La loro richiesta? Che la 554 venga sì riqualificata, ma in chiave urbana con la realizzazione di rotonde adeguate che però non comprendano i 6 viadotti di cemento che invece il progetto attuale intende realizzare. Le rotonde, secondo i rappresentanti delle attività commerciali, devono essere fatte sul modello di quella di Quartu, per alleggerire il traffico locale sulla vecchia 554. Tutto ciò darebbe ossigeno alle attività della zona e consentirebbe di aprirne di nuove, creando così posti di lavoro.

«Abbiamo le stesse vedute – dice il primo cittadino - crediamo sia necessario trasformare questa arteria ad alta velocità in un viale urbano». L'attuale progetto dell'Anas, secondo Locci arrecherebbe gravi problemi. «Abbiamo trovato una linea comune che speriamo di poter portare avanti insieme agli imprenditori della zona e agli altri colleghi sindaci dei Comuni che si affacciano sulla 554». Il primo cittadino prometto un’azione comune per «evitare che venga distrutto il comparto culturale ed economico delle nostre città. Il progetto attuale peggiorerebbe la differenza tra gli abitanti di Monserrato e quelli che stanno sopra la 554».

Fronte comune