Frogheri fa causa al Comune 

Il Comune di Nuoro dovrà pagare all’ex comandante dei vigili urbani di Nuoro, Giovanni Antonio Frogheri, da tutti conosciuto come Tonino, almeno 90 mila euro per la mancata corresponsione delle indennità di carica per la posizione di vertice occupata quando ha ricoperto il ruolo di comandante del corpo della polizia municipale cittadina, sino alla sua pensione arrivata un paio di anni fa. La proposta transattiva è stata fatta giovedì dal giudice del lavoro del Tribunale, Paolo Dau. Il Comune avrà tempo due mesi per accettare la proposta, altrimenti sarà un tecnico a stabilire quanto dovuto. L’ex comandante chiede 150 mila euro di arretrati, mai versati dall’amministrazione nel suo stipendio.

La carica

La differenza di retribuzione è stata calcolata a partire dall’ottobre del 2016, quando Frogheri, con un decreto firmato dal sindaco Andrea Soddu, aveva preso il posto vacante di vice comandante. Frogheri, seguito dall’avvocato Giorgio Murino, ha chiamato in causa il Comune all’inizio dell’anno scorso. Visto che il comandante in carica della polizia municipale da tempo era in comando in un altro ufficio pubblico, come vice in carica dall’ottobre del 2016 Frogheri ha ricoperto il ruolo di facente funzioni. Quel ruolo, secondo la richieste fatte al giudice del lavoro, sarebbe dovuto essere retribuito da contratto collettivo, anche con l’indennità di carica che invece non gli sarebbe mai stata riconosciuta in busta paga. In tutto le richieste economiche sono di circa 150 mila euro. Una posizione che inizialmente l’amministrazione non ha mai riconosciuto, sostenendo che il tenente colonnello Frogheri avrebbe sempre avuto il supporto di un altro dirigente.

La proposta

Il Comune, ad un primo tentativo di conciliazione portato avanti dal legale di Frogheri, senza rivolgersi al giudice, non aveva dato nessuna risposta. Poi, dopo la radicazione della causa in Tribunale e prima dell’azione transattiva del giudice, aveva cercato una conciliazione proponendo, per chiudere ogni pretesa, di pagare a Frogheri poco meno della metà della cifra totale inizialmente richiesta. Ma giovedì, dopo il rifiuto della parte lesa, è stato il giudice a dare un “peso” ben maggiore a quel torto subito, facendo una sua proposta transattiva alle parti quantificata in 90 mila euro. Per l’amministrazione ora ci sono due mesi di tempo per decidere, altrimenti sarà un tecnico a dire se i 150 mila euro pretesi dall’ex comandante erano previsti dal contratto e se sono dovuti interamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA