Frenata dello Stintino 

Stintino 1

Luogosanto 1

Stintino (4-4-2) : Sanna; Patta, Scigliano, Bassanetti, Puggioni; Spano, Mereu, Greco, Carrozzi; Cassama (45' st Oggiano), Serra (29' st Pilo). In panchina Martini, Nieddu, Vargiu, Tilocca, Gargiulo, Souleyman, Pistidda. Allenatore Congiu.

Luogosanto (4-3-3) : Marzeddu; Meloni Sechi, Pilo, Melgari; Bassu (37' st Contini), Scarfo, Carai (17' st Addis), Bassu; Fresi, Desantis, Fossati. In panchina Azara, Ortu, Sotgiu, Malu, Pileri, Madeddu, Secchi. Allenatore Malu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 23' st Carrozzi, 39' st Desantis.

Note : espulso Greco, ammonito Meloni. Recupero 1'pt-4'st. Spettatori 100.

Stintino. Mezzo passo falso casalingo dello Stintino, che si fa imporre il pareggio (1-1) da un grintoso Luogosanto. Gli uomini di Congiu rimangono quarti, ma hanno sprecato una ghiotta occasione per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Partita non bella, condizionata da scrosci di pioggia e soprattutto da un maestrale fortissimo.

La cronaca

Parte bene il Luogosanto: Desantis (8') impegna severamente Sanna. Replica lo Stintino (18') con una staffilata dal limite di Mereu, deviata sul palo dal portiere ospite Marzeddu. Il gioco è molto spezzettato e ne risente lo spettacolo.

Secondo tempo

La ripresa si apre con lo stesso copione, ma lo Stintino (6') rimane in 10 uomini per un'ingenua espulsione di Greco. I padroni di casa, nonostante l'inferiorità numerica, non demordono e al 23’ hanno un'improvvisa fiammata che porta al gol dell’1-0: Spano fugge sulla destra, crossa rasoterra e per Carrozzi è un gioco da ragazzi insaccare di piatto.

Il pari

Il Luogosanto reagisce con veemenza, gettandosi in avanti. Il pareggio giunge al 39': corner arcuato di Melgari, traiettoria accentuata dal vento, leggerissima deviazione dell'attaccante Desantis e palla in rete, anche se probabilmente la sfera sarebbe ugualmente entrata. Non succede più nulla sino alla fine. La partita termina 1-1. Giusto così.

