Freccia Verde, lavori fermi da un mese 

A preoccupare i residenti però sono anche le recinzioni del cantiere ormai precarie. «Sono pericolati e spesso sono state manomesse non solo dai ragazzini, ma anche da qualche adulto incosciente, ormai tutti passano nella zona cantierata per farsi una passeggiata, è una vergogna».

«I lavori sono fermi da mesi - attacca Simone Santabarbara, residente in via Arborea -. La consegna della strada era prevista per il 24 ottobre e, invece, abbiamo ancora gli accessi bloccati. Un mese fa ho chiesto un incontro e insieme ad alcuni vicini abbiamo parlato con il vicesindaco Tonino Meloni che ci aveva assicurato che i lavori si erano fermati per una diatriba con la ditta ma che avrebbero risolto subito in modo da poterci consegnare la strada dopo qualche settimana, invece nulla».

Hanno atteso anni, i residenti del quartiere Freccia Verde per veder iniziare i lavori in via Arborea, la strada che costeggia il parco di via Solarussa e che garantisce un ingresso al quartiere. Partito ai primi di giugno, l’intervento di restyling sarebbe dovuto terminare ieri, ma da oltre un mese gli operai non circolano nella zona, scatenando nuovamente l’ira e le lamentele dei residenti costretti a parcheggiare lontano dalle proprie abitazioni e a portare polvere e fango dentro le case.

La rabbia

Strada al buio

Non solo: la strada è stata lasciata al buio a illuminarla c’è solo un piccolo faretto messo dagli stessi abitanti. «L’unica luce che c’è è pagata da noi abitanti di via Arborea - evidenzia Valentina Murgia –, rientrando la sera tardi, spesso siamo costrette a far uscire i nostri mariti a venirci incontro perché parcheggiamo lontano e sinceramente con tutte le brutte notizie che ultimamente circolano a Quartucciu non ci sentiamo sicure».

Oltre la rabbia per i lavori che sembrano interminabili c’è dunque anche la paura e la preoccupazione.

«Capiamo l’esigenza dei lavori e va bene modificare il proprio stile di vita per un periodo – aggiunge Murgia -, ma non si può andare avanti a oltranza. Trovare un parcheggio è diventato impossibile, in vicinato la pazienza è finita e più volte altri mi hanno chiesto di spostare la macchina perché davanti alla loro casa disturbava. Quanto ancora dobbiamo aspettare per vivere serenamente in casa nostra?».

L’assessore

Walter Caredda, assessore ai lavori pubblici tranquillizza però i residenti di via Arborea. «I lavori sono stati interrotti per motivi indipendenti dall’amministrazione comunale – afferma -. Al momento è in corso una perizia di variante, ma a breve i lavori riprenderanno e i cittadini avranno la strada che aspettano da anni, chiediamo loro di avere solo ancora un po’ di pazienza».

Per questo intervento l’amministrazione ha stanziato 460 mila euro e consentirà di risolvere il problema dell’ingresso alla lottizzazione Freccia Verde, dove i residenti per rientrare nelle proprie case ancora oggi utilizzano una strada stretta, poco illuminata e pericolosa, che consente il passaggio dei veicoli in senso alternato, con accesso da via Emanuela Loi, attraversando un’area destinata per poi immettersi in via Fordongianus.

