Freccia Verde, fine dell’isolamento 

Hanno dovuto attendere anni e far arrivare negli uffici comunali tante lamentele e proteste, ma ora i residenti di via Arborea sono riusciti nell’obiettivo: la strada che costeggia il parco di via Solarussa è stata finalmente asfaltata e messa in sicurezza. Dunque niente più fango e buche per rientrare a casa lungo il pericoloso che consentiva il passaggio dei veicoli in senso alternato.

Residenti felici

Il nodo parcheggi

Unico punto dolente sono i parcheggi inesistenti. «Avevamo chiesto tempo fa che venisse sfruttato come parcheggio lo sterrato, inutilizzabile per altro, che costeggia il parco e la nuova via Arborea ovviamente rendendolo praticabile ma ancora oggi non abbiamo avuto risposta», ricorda il residente evidenziando come il parco di via Solarussa sia finalmente diventato un punto di aggregazione per le famiglie con bimbi più piccoli e per gli anziani. «Per evitare che si parcheggi in modo selvaggio lungo la nuova carreggiata sarebbe più ragionevole creare un'area parcheggi. Sono certo che avranno preso in considerazione la proposta e, fiducioso, attendo una risposta».

Lo sforzo del Comune

Dal Comune fanno sapere che per il momento lo sterrato verrà ripulito e sistemato ma la promessa è la ricerca di fondi per un eventuale trasformazione in area parcheggi. Per via Arborea l’amministrazione ha stanziato 460 mila euro, arrivati da un avanzo di bilancio di oltre 5 milioni destinati ai lavori pubblici e di cui fanno parte anche il polo museale, il restyling del Municipio, il miglioramento del verde pubblico e il completamento della palestra di via Guspini: interventi che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre. A individuare il professionista sia per la progettazione che per la direzioni dei lavori per portare a compimento è stato l’ingegnere Davide Casu, responsabile del settore dei lavori pubblici e ambiente.

L’assessore

«Questo intervento non è altro che il proseguo degli altri impegni assunti da questa amministrazione in questi anni di attività – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici e ambiente Walter Caredda –. Abbiamo asfaltato diverse strade, ma con via Arborea l’iter è stato più lungo perché abbiamo dovuto espropriare dei terreni privati, dopo la valutazione immobiliare dell’agenzia delle entrate, ma ora che tutto è stato portato a compimento siamo soddisfatti del lavoro fatto che era molto atteso dai residenti».

