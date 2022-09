Frati a Olbia, un rosario di critiche 

Bettina Pisanu pone la questione dei numeri. «La notizia lascia un grande rammarico poiché ancora una volta, come spesso accade anche per le questioni politiche, le periferie vengono abbandonate a favore dei centri di potere più grossi, dove i numeri evidentemente contano di più. Sorge spontaneo il dubbio che tutto era deciso da tempi non sospetti e non è stato fatto abbastanza per evitare che i frati cappuccini potessero andare via».

La notizia ha lasciato tutt’altro che indifferenti i fedeli e chi si è adoperato, attraverso la costituzione di un comitato spontaneo, per sventare l’addio dei cappuccini. Susanna Deiana, catechista, commenta: «La cosa che più ci disgusta è il fatto che si sono presentati dicendo che chiudevano per mancanza di frati, però poi la contraddizione è che aprono a Olbia. È un’ipocrisia. Ci sentiamo tutti presi in giro. Cosa li porta a chiudere qui e aprire lì? È una questione economica? Tu Chiesa che dovresti supportare i territori più marginali, da dove tutti vanno via, te ne stai andando? Questa è terra di missione. Anche qui ci sono i giovani, se smantelli tutto i giovani continuano ad allontanarsi dalla Chiesa. Siamo amareggiati. È vergognoso. Si sta pensando alle mura invece che alle anime?».

Pecunia non olet, nemmeno per chi ha fatto voto di povertà. I frati cappuccini lasciano dopo 43 anni l’Ogliastra, ufficialmente per mancanza di vocazioni, ma aprono a Olbia, e in altre quattro parrocchie. Intanto, Padre Enrico il 2 ottobre saluterà la comunità con una messa ad hoc, e passerà il testimone a don Piergiorgio Pisu che porterà avanti le attività del Santuario e della parrocchia, con la collaborazione di don Federico Murtas.

Rabbia

I numeri

Alessandro Mulas, portavoce del comitato Pro frati nel Santuario, è amareggiato. «Finché si trattava di chiudere una presenza per essere di supporto a una comunità già preesistente rispetto a quella lanuseina potevamo anche capire, ma apprendere poi dalla stampa che questa presenza ci viene tolta per spendere le energie in una realtà ex-novo ci lascia con l’amaro in bocca. Se sia una scelta dettata da ragioni economiche non so, considerato che comunque i frati fanno voto di povertà. Sicuramente subentra il fattore numerico, il bacino d'utenza olbiese sarà differente rispetto a quello ogliastrino».

