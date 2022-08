Fratelli d’Italia? «Anche dell’Isola» 

Il professore ieri mattina a Olbia non era presente, il filosofo Marcello Pera ha fatto sapere di non essere disponibile per ragioni familiari. La kermesse di Fratelli d’Italia, organizzata con tutti i candidati sardi all’hotel Hilton, non ha visto l’ex presidente del Senato. Ma il nome di Pera è stato ripetuto più volte nella saletta dell’albergo olbiese. «Ma quale imposizione del partito - dice la coordinatrice regionale Antonella Zedda – anzi, è una scelta precisa di Giorgia Meloni e dello stesso Pera. I candidati sono tutti sardi, Fratelli d’Italia lancia un segnale preciso e Pera è una presenza importante proprio per il messaggio delle riforme istituzionali che riguarda anche le autonomie locali».

Anche Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia e cognato di Giorgia Meloni, si colloca sulla stessa linea: «Marcello Pera ha scelto la Sardegna». I dirigenti del partito di Giorgia Meloni sono netti sul punto, ma il tema esiste. I presenti (dirigenti e simpatizzanti di FdI) avrebbero voluto sentire direttamente il filosofo che si presenta nell’Isola come paladino del presidenzialismo.

I balneari

Prima dell’incontro all’Hilton, coordinato dall’olbiese Marco Piro e organizzato dal dirigente Gigi Carbini, Lollobrigida e i candidati alle elezioni del 25 settembre hanno incontrato una delegazione di operatori balneari. Il problema è quello delle gare per le nuove concessioni sui litorali, che gli attuali titolari non vogliono: un tema molto sentito.

Dice Lollobrigida: «Le disposizioni dell’Ue non possono essere applicate danneggiando chi ha reso fruibili le nostre spiagge con anni di lavoro e di sacrifici». Posizione che nel centrodestra non tutti condividono. Il capogruppo di Fdi alla Camera ha bocciato il reddito di cittadinanza, aggiungendo che saranno studiale altre misure per le persone in difficoltà e mosso critiche non troppo velate a Mario Draghi.