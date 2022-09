Fratelli d'Italia detta l’agenda 

I seguaci di Giorgia Meloni sono decisi a rimboccarsi le maniche per recuperare il tempo perduto a causa dell’emergenza sanitaria che ha paralizzato buona parte dell’attività amministrativa. Non rivendicano una leadership, ma snocciolano alcuni significativi numeri. «Un risultato insperabile – sottolinea Di Gangi - che ci impone di ringraziare tutti gli elettori algheresi e sardi che con il loro voto hanno consentito a Fratelli d’Italia di diventare il primo partito della coalizione di centrodestra ad Alghero con il 21,52 per cento dei voti validi, il primo partito in Sardegna con il 22,94 per cento e in Italia con il 26,25 per cento. Un dato chiaro è che rispetto al 2018 il partito di Fratelli d’Italia è cresciuto di quasi il 600 per cento, – fa notare – mentre Forza Italia e Lega, rispetto al dato di quattro anni fa, hanno perso la metà dei voti».

Dopo il boom di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione di centrodestra anche ad Alghero (il più votato in città dopo il Movimento 5 Stelle), è arrivato il momento per gli alleati di dettare l’agenda del sindaco Mario Conoci. Tanti i punti su cui vorrebbero concentrare le energie nei due anni che mancano alla fine del mandato. «Il piano del commercio, il regolamento per la concessione dei suoli pubblici, il piano del traffico e quello dei litorali», elenca Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di FdI. «C’è un problema generale sulle manutenzioni e sul decoro cittadino», aggiunge, spingendo per un «accordo di fine mandato» che sarà inevitabile.

Le rivendicazioni

I seguaci di Giorgia Meloni sono decisi a rimboccarsi le maniche per recuperare il tempo perduto a causa dell’emergenza sanitaria che ha paralizzato buona parte dell’attività amministrativa. Non rivendicano una leadership, ma snocciolano alcuni significativi numeri. «Un risultato insperabile – sottolinea Di Gangi - che ci impone di ringraziare tutti gli elettori algheresi e sardi che con il loro voto hanno consentito a Fratelli d’Italia di diventare il primo partito della coalizione di centrodestra ad Alghero con il 21,52 per cento dei voti validi, il primo partito in Sardegna con il 22,94 per cento e in Italia con il 26,25 per cento. Un dato chiaro è che rispetto al 2018 il partito di Fratelli d’Italia è cresciuto di quasi il 600 per cento, – fa notare – mentre Forza Italia e Lega, rispetto al dato di quattro anni fa, hanno perso la metà dei voti».

Fin qui i dati, ora sarà più difficile capire cosa succederà all’interno della compagine che governa la città. Ovviamente cambieranno le dinamiche. Otto esponenti sardi del partito della Meloni andranno in Parlamento. «Si apre la stagione delle grandi responsabilità, ma non ci sarà alcun terremoto politico – rassicura Marco Di Gangi - anche se alcune priorità devono rimanere tali».

L’amministrazione

La tenuta della coalizione non si discute e nemmeno l’appoggio al sindaco Mario Conoci che subito risponde. «Le elezioni politiche non cambiano gli equilibri di maggioranza e nemmeno le modalità di attuazione del programma», chiarisce il primo cittadino: «Le richieste dei Fratelli d’Italia sono già all’attenzione dell’Amministrazione e saranno prese in considerazione esattamente come quelle degli altri alleati. Il programma è unico ed è stato sottoscritto e condiviso da tutte le forze politiche. Andiamo avanti con l’armonia e con l’attenzione sulla realizzazione delle cose, anche se è vero che ci dovrà essere una accelerata perché siamo a poco meno di due anni dalla fine del mandato. A breve ci sarà anche un vertice per fare il punto della situazione con tutti i partiti della maggioranza, proprio per definire questi aspetti». Un check-up dell’azione amministrativa che, però, almeno per il momento, non toccherà gli assetti di giunta.

