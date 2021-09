Fratelli-coltelli, tra sindaco e gruppo diplomazia e scintille 

Dall’imbarazzo ai toni più accesi poi la calma. Giorni convulsi in casa Fratelli d’Italia: il malumore, esploso dopo le interrogazioni di tre consiglieri, si è fatto sentire anche nel vertice di ieri sera che dopo i chiarimenti si sarebbe concluso con una ritrovata serenità. E intanto il resto della maggioranza non nasconde una certa preoccupazione per i possibili scenari anche in vista della squadra da mettere in piedi per le prossime elezioni.

Il vertice

L’incontro, come ha precisato nei giorni scorsi il coordinatore provinciale Francesco Mura, era già stato convocato per altre questioni. Normale confronto dopo la pausa estiva ma, alla fine, non è stato proprio di routine alla luce della recente presa di posizione di tre consiglieri. Peppi Puddu, Lorenzo Pusceddu e Fulvio Deriu nei giorni scorsi hanno incalzato la Giunta con due interpellanze per sollecitare risposte concrete a problemi che sarebbero stati segnalati da tempo a sindaco e assessori ma a cui finora non sarebbe stata data risposta. «Interpellanze da stimolo e di sostegno» hanno ripetuto anche ieri. Al di là degli aspetti tecnici, resta un dato certo: esiste un malessere di fondo nel partito del sindaco. Una situazione delicata che rischia di minare l’ultimo e delicatissimo scorcio di mandato.

Il malessere

La guerra interna al gruppo del partito di Giorgia Meloni affonda le radici in questioni più lontane. C’è chi non ha gradito la nomina di Salvatore Ledda (ex assessore nella Giunta Nonnis) nel Cda di Abbanoa e avvallata da Mura, né la nomina di Nando Faedda alla presidenza del Consorzio industriale. E ancora sarebbero mal digeriti certi atteggiamenti del sindaco Lutzu tanto che secondo indiscrezioni nel gruppo non tutti sarebbero felici di appoggiare una sua ricandidatura. Mal di pancia che si inseriscono in un contesto ormai marcatamente elettorale: da un lato ci sono consiglieri che ambiscono a sfilare la fascia a Lutzu dall’altro consiglieri che, sollecitati dai cittadini, spingono per dare risposte certe almeno negli ultimi (e prenotare già qualche voto).

La coalizione

Una situazione guardata a vista dagli alleati. Il gruppo di Fortza Paris è sempre stato fedele al sindaco e come aveva ribadito il leader Mauro Solinas «i problemi sono tutti del suo gruppo. E nascono tra persone che hanno cambiato casacca e in politica non è certo sinonimo di credibilità. Lo stesso sindaco è approdato in FdI». Una scelta che aveva suscitato qualche perplessità. «Noi continuiamo a pensare al bene della città e anche quando si dovrà scegliere il candidato sindaco, quello sarà un punto fermo». Vicini a Lutzu anche gli ex colleghi di partito di Forza Italia che già nei giorni scorsi con Gigi Mureddu aveva parlato di «una figuraccia del gruppo del sindaco che con 5 consiglieri ha tre assessori e il sindaco». Un peso che adesso potrebbe essere rimesso in discussione proprio da FI (tre consiglieri e un assessore). Tra gli alleati inoltre non manca la preoccupazione per una squadra che potrebbe essere indebolita da fughe in avanti. La corsa verso le urne è partita, non mancheranno ostacoli e forse qualche staffetta.

