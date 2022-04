Frate ritorna e bussa a denari 

A quasi due anni dall’uscita di scena Matteo Frate si rifà vivo con il Consorzio industriale. L’ex presidente chiede il pagamento delle indennità di carica e delle missioni per una cifra che si aggira intorno ai 50 mila euro. Al vertice per due anni, tra il 2016 e il 2020, Frate ha presentato il conto notificando una pec al Protocollo dell’ente di Baccasara. Sono somme che a suo tempo l’ex presidente non avrebbe percepito. Nel corso del suo mandato, Frate aveva rinunciato volontariamente al 50 per cento dell’indennità. Una simile richiesta il Consorzio l’ha ricevuta qualche mese fa, quando a battere cassa è stato Stefano Monni, ex liquidatore di Aliarbatax e attuale sindaco di Baunei: il legale ha sollecitato il pagamento di 80 mila euro.

Il caso

Cinquantaquattro anni, dirigente regionale, Frate aveva raccolto l’eredità amministrativa di Mimmo Lai. Laureato in Scienze economiche e bancarie era stato eletto alla prima seduta dal Consiglio d’amministrazione che si era riunito il 15 giugno 2016. All’assemblea generale l’aveva presentato, in qualità di suo delegato, l’allora commissario straordinario dell’ex Provincia, Alessandra Pistis. La sua esperienza in Consorzio fino a metà giugno del 2020, quando aveva rassegnato le dimissioni aprendo, di fatto, la crisi amministrativa dell’ente: nei mesi successivi erano seguite le dimissioni degli altri due componenti del cda, Stefania Vargiu e Mario Murru. Alcuni giorni fa, Frate ha presentato il conto all’ente di governo della zona industriale di Tortolì. «La sua richiesta - ha chiarito Franco Ammendola, 71 anni, suo successore al timone del Consorzio - è al vaglio del responsabile finanziario che presenterà una relazione al cda. Pagheremo quello che effettivamente gli spetta»

Il precedente

Lo scorso autunno l’ex liquidatore di Aliarbatax, Stefano Monni, ha presentato il conto al Consorzio industriale, socio unico della stessa società per azioni titolare dell’aeroporto di Tortolì. Durante il suo mandato, l’avvocato non ha mai percepito un centesimo. E neppure risultano solleciti di versamento. In forza ad accordi stipulati all’atto di nomina (2014), il professionista rivendica 84 mila euro per le prestazioni offerte tra febbraio 2014 e marzo 2021. «Nel momento in cui Aliarbatax ripartirà - ha precisato Ammendola - cercheremo di chiudere un accorto transattivo. Gli spetta l’indennità come liquidatore».