Frasi sessiste, ricorso bocciato 

«La circostanza che il segretario comunale non faccia parte del corpo elettivo non rende né insindacabile né criticabile il suo operato. Inoltre, il caso specifico non può essere in alcun modo considerare diffamatorio, per il semplice fatto che s’inserisce nell’ambito di una più ampia critica politica che la minoranza faceva alla maggioranza». Con questa considerazione il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso del segretario comunale di Villacidro, Daniele Macciotta, presentato dal suo legale Piergiorgio Corona, contro l’archiviazione, già richiesta dal Pm, nel procedimento penale per diffamazione del capogruppo di minoranza, Antonio Muscas, difeso dall’avvocato Giuseppe Caboni.

L’ordinanza

«In diverse occasioni il segretario non ha dimostrato di essere garante delle regole e imparziale nelle interpretazioni delle norme»: da queste parole, pronunciate da Muscas e ritenute diffamatorie da Macciotta, ha avuto origine una anno la vicenda giudiziaria che si è conclusa nei giorni scorsi con un’ordinanza di archiviazione. La giudice, Maria Cristina Ornano, osserva che «la notizia di reato è infondata» perché «Muscas ha espresso una critica politica all’operato del segretario comunale. E la critica, essendo espressione di un’opinione, è pacifico che faccia uso di espressioni lesive della reputazione altrui che si giustificano nel fine di richiamare l'attenzione dell'interlocutore». Nella fattispecie non bisogna trascurare «la rilevanza sociale, trattandosi di questioni attinenti all’amministrazione della cosa pubblica e di atti compiuti nell’esercizio di pubbliche funzioni». Inoltre appare «rispettato il requisito della verità. Muscas non ha falsamente attribuito al Macciotta specifici fatti, ma ne ha valutato in modo critico l’operato nello svolgere la pubblica funzione. I modi utilizzati non sono offensivi e non hanno inciso la dignità della persona in quanto tale». In altre parole il Tribunale, riconoscendo il legittimo esercizio del diritto di critica, ha confermato quanto già sostenuto dal Pm e ha disposto la restituzione degli atti.

Incontro sindacale

Nel 2021 durante incontro sindacale in Comune sulla programmazione del personale, Daniele Macciotta avrebbe detto: «È meglio assumere due dipendenti con contratto part time perché, nel caso siano donne, se una va in maternità resta l’altra». La reazione di Antonio Muscas al linguaggio sessista del segretario non si è fatta attendere: «In diverse occasioni, lei non ha dimostrato di essere garante delle regole e imparziale nell’interpretare le norme». Per Macciotta espressioni diffamatorie, divulgate sui social e sullla stampa, dunque la querela con la richiesta di un risarcimento danni di 50 mila euro.