Frasi razziste sul bus dell’Arst 

«Tanto lo sappiamo tutti come sei arrivata qua. Te lo dico io come sei arrivata qua»: sono queste le parole con le quali un autista dell’Arst, ha risolto una discussione con una donna di 33 anni, una turista di cittadinanza tunisina, che nel pomeriggio del 16 agosto era a bordo di un bus in partenza da Olbia. E stando a una segnalazione indirizzata all’azienda regionale, non solo la turista è stata aggredita con parole razziste, ma una volta arrivata a San Teodoro, le è stato impedito di scendere nella fermata di Lu Fraili.

Una storiaccia, che la stessa protagonista racconta con amarezza. L’ingegnera Chaima Elyahmadi è officer in politica europea, si occupa di relazioni internazionali perl’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, con sede a Parma. Sta trascorrendo le vacanze a San Teodoro, come fa da anni e dice: «Non la scorderò mai quella frase. Mi ha fatto malissimo. Ho girato il mondo. Ho lavorato in Commissione europea a Bruxelles. Rispetto tutte le leggi. Quando mi ha detto quella frase, sono andata in panico e non sapevo cosa rispondere (perché non so litigare in italiano che non è la mia lingua). Gli ho detto: “Se continui a parlarmi così, non scarico l'app, non faccio il biglietto, e se vuoi chiama anche i Carabinieri e fammi vedere come mi fai scendere”. A quel punto, era scatenato e continuava a urlare. Io invece ho preso posto e l'ho lasciato parlare».

Hanno assistito alla scena decine di persone. I passeggeri hanno preso le difese della turista, quando l’autista avrebbe cercato di impedire che una persona prestasse un biglietto di viaggio a Chaima Elyahmadi. Gli insulti sono arrivati alla fine di una discussione sulle modalità di acquisto del biglietto e sull’utilizzo della mascherina. Ma la turista non contestava le regole, quanto la mancanza di informazioni.

«Arst azienda etica»

ll direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, contattato ieri, dichiara: «La nostra azienda rispetta le regole e l’etica. Le persone vengono trattate con educazione. Non sono ammissibili commenti sulla provenienza dei passeggeri o altro, figuriamoci. Verificheremo e se ci sono i presupposti procederemo disciplinarmente. Intanto porgo le scuse a questa persona, l’Arst è altro rispetto a quelle parole».