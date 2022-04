Frane, incendi e borgate: si riparte 

RIPRODUZIONE RISERVATA Assetto idrogeologico, mitigazione frane, ripresa post incendi e un occhio di riguardo alle borgate marine per il loro rilancio. Sono i punti essenziali del bilancio triennale 2022-2024, approvato dal consiglio comunale guidato dal sindaco Andrea Loche. Per il 2022 la previsione di cassa parla di 9 milioni e 600mila euro. Sono ripartiti in diverse voci di spesa a iniziare dai servizi generali e di gestione 1 milione e 900mila euro, mentre per le politiche sociali e di assistenza 1 milione.

Il territorio

Per contenere il rischio idrogeologico e frenare le frane nel centro abitato, pronto subito un progetto da appaltare; per ripristinare l’ambiente e il patrimonio boschivo dopo i danni dell’incendio ci sono diverse missioni di spesa per un totale di circa 3 milioni. Mentre il soccorso civile che comprende il piano di protezione ha a disposizione 286mila. Altra voce di spesa importante trasporti e diritto alla mobilità 976mila, che comprende la nuova strada di collegamento del centro abitato con la provinciale 19 verso La Madonnina. Per istruzione e diritto allo studio circa 574mila, tra cui la ristrutturazione dell’edificio scolastico della primaria e secondaria. 226mila per sport politiche giovanili. 244mila e per la tutela e valorizzazione della cultura. Dunque per ordine pubblico e sicurezza 168mila. Servizi per conto terzi 686mila, Fondi e accantonamenti 191mila, debito pubblico 150mila e altrettanti per anticipazioni finanziarie.

Le borgate marine

Per l’anno 2023 corrono quasi 5 milioni, e 4 milioni e 100mila per il 2024. Risorse fondamentali per le necessità della cittadinanza, e particolare attenzione è rivolta già da quest’anno, 2022, alle borgate marine con il finanziamento di 150mila euro fino al 2024 del ministero dell’Interno per proseguire «nell’idea di definitivo rilancio che ad esse spetta, come indicato nel programma elettorale», spiega il sindaco Loche. Obiettivo: «Rendere le borgate immediatamente fruibili garantendo i servizi indispensabili per residenti e turisti», precisa l’assessore alle borgate Giuseppe Motzo. A Santa Caterina verrà ricostruito il ponticello nel boschetto prospiciente la spiaggia, da anni ormai demolito per ragioni di sicurezza. Poi verranno adeguati i locali del Centro servizi per uso biblioteca e seggio elettorale, nel mentre sarà avviato il progetto di riqualificazione dell' Ex edificio scolastico. I bagni pubblici del boschetto, saranno ristrutturati e messi in sicurezza con il rifacimento delle gronde demolite e ristrutturazione degli interni. A Torre del Pozzo saranno messe in sicurezza le discese a mare per «rendere finalmente fruibile, senza rischi, una delle cale tte più belle e suggestive della nostra costa», prosegue Motzo. A S’Archittu ci sarà l’abbattimento delle barriere architettoniche e verrà realizzato un montascale per accesso alla spiaggia a soggetti diversamente abili. I bagni pubblici in via dei Gelsomini verranno restaurati, dopo la ristrutturazione del 2015. «La rinascita del nostro comune passerà anche e soprattutto attraverso il rilancio delle borgate; tanto c'è da fare, e questa amministrazione sta profondendo tutte le energie per realizzare gli obiettivi», chiude Motzo.