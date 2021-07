Francesco operato al colon a sorpresa 

ROMA. A sorpresa, dopo aver condotto normalmente in Piazza San Pietro l’Angelus domenicale, papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli e sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Il “terzo Vaticano”

Non un intervento particolarmente problematico, quello eseguito dal professor Sergio Alfieri, a parte le cautele legate agli 84 anni del paziente. Il ricovero durerà «almeno 5 giorni» ed è il primo di Jorge Mario Bergoglio da Papa, ora degente al decimo piano del Policlinico universitario, negli locali che ospitarono i sette ricoveri di Giovanni Paolo II e per questo ribattezzati “il terzo Vaticano”. Ed è anche la prima operazione chirurgica dopo quella subita a 21 anni a Buenos Aires per l’asportazione di un lobo del polmone destro, a parte quella in gran segreto di un paio d’anni fa, alla Clinica Pio XI di Roma, per una cataratta.

Agenda più libera

Francesco ha voluto aspettare l’inizio di luglio, quando riduce gli impegni e interrompe le udienze, per affrontare il problema di salute, di cui finora in pochi erano al corrente. È stato il suo nuovo medico personale, Roberto Bernabei, ordinario di Medicina Interna e Geriatria alla Cattolica, a focalizzare a fine febbraio i problemi al colon. Si è arrivati così alla decisione di programmare per oggi l’intervento chirurgico. A posteriori, si comprende anche come mai il Papa, all’Angelus di domenica scorsa, avesse più che in altre occasioni chiesto per sé le preghiere dei fedeli: «In prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo, vi chiedo di pregare per il Papa. Pregate in modo speciale: il Papa ha bisogno delle vostre preghiere! Grazie. So che lo farete».

Security in affanno

Oggi il Pontefice è arrivato intorno alle 15 al Policlinico come sempre in forma “anonima”, con la piccola berlina e un seguito ridotto a due persone. Personale della sicurezza è stato richiamato all’ultimo momento dalla ferie per presidiare la degenza del Papa, che dovrebbe durare alcuni giorni. Francesco, che ha subito ricevuto gli auguri di Sergio Mattarella, durante l’Angelus ieri aveva annunciato che dal 12 al 15 settembre, «a Dio piacendo» si recherà in visita pastorale in Slovacchia. Il 12 settembre farà però prima tappa a Budapest, dove concelebrerà la messa del Congresso eucaristico internazionale. In Slovacchia, ha fatto sapere la Sala stampa, visiterà le città di Bratislava, Presov, Kosice e Sastin.

Il saluto agli slovacchi

«Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro - ha aggiunto il Pontefice - Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno lavorando per organizzarlo». Francesco ha quindi salutato «con affetto» i fedeli in piazza, «specialmente gli slovacchi». Su un possibile viaggio del Papa a Marsiglia ha parlato invece il cardinale Pietro Parolin durante la sua visita di ieri a Strasburgo: «Ho sentito che ha parlato di questa possibilità ma non ho dettagli sulla questione».

