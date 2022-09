«Francesco è qui con noi» 

Scusi, il cardinale? Eccolo, Mauro Gambetti, vicario per la Chiesa del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente dell’Obolo di San Pietro, inviato di Papa Francesco per celebrare (ieri ha presieduto la messa alle 18) con l’arcivescovo Roberto Carboni e tutta la Chiesa arborense in festa, il 70esimo dell’incoronazione del simulacro della Madonna del Rimedio.

L’arrivo

Al Centro di spiritualità Nostra Signora del Rimedio delle suore Giuseppine, Mauro Gambetti arriva poco prima delle 13, il tempo necessario per una chiacchierata a campo aperto. Dunque, Eminenza. «Facciamo Mauro, va benissimo». Zero formalità, solo sorrisi e tanta semplicità. Anche l’abito non ha il rosso cardinalizio ma il nero che tende al chiaro dei francescani, la comunità dove Mauro Gambetti, ingegnere folgorato sulla strada di Assisi, vescovo nel 2020 e cardinale un mese dopo, si è formato. Oggi è l’inviato del Papa in città; un evento, certamente, non di tutti i giorni e l’amore per la Madonna del Rimedio ha conquistato uno di quei giorni. Ma è anche attenzione di Papa Francesco per la nostra arcidiocesi e il suo arcivescovo Padre Roberto che con umiltà, aveva chiesto al Papa questa grazia. «Giusto, la mia visita va intesa proprio così. È una bellissima occasione da pellegrino arrivato da Roma di poter rappresentare la Santa Sede ai piedi della Madonna del Rimedio e insieme significare la vicinanza del Papa e della Chiesa universale nonché mia con il nobile popolo Arborense fortemente legato al nome di Maria e alle sue straordinarie tradizioni». Una visita, questa, che rappresenta la Chiesa “in uscita”, raccomandata da Papa Francesco. «La Chiesa sta uscendo, piano piano e tra tante difficoltà ma con grande volontà, determinazione e fiducia perché i tempi giusti possano maturare. La Chiesa si rinnova e si rigenera, magari il sole alto lo vedranno le generazioni che verranno ma quei tempi arriveranno. Dio è vitalità perenne, dalle solide fondamenta trova la forza per dare frutti e dunque la vita».

L’impegno

Cardinal Gambetti, accompagna le parole con ampi sorrisi che dal vescovo emerito Ignazio Sanna rimbalzano sul confratello francescano e arcivescovo padre Roberto Carboni. Il cardinale è anche ispiratore e patron della Fondazione “Fratelli tutti”, il progetto nato dall’enciclica di Papa Francesco: ascolto, giovani, arte, ambiente, politica come polis. «Abbiamo programmato il lavoro, inizieremo trattando la salute, quindi le marginalità, a dicembre passeremo all’ambito educativo dei ragazzi». Tra qualche settimana l’Italia va al voto, la Chiesa come si pone? «La chiesa lascia ampia libertà di coscienza e invita tutti al voto». Il presidente Mattarella dice: ce la faremo, per cardinal Mauro? «Concordo, ce la faremo perché l’Italia ha un’infinità di risorse. Vedo un grande impegno di persone magari non appariscenti, che senza fare scena contribuiscono al bene comune e questo è motivo di grande speranza per il popolo di queta nobile terra sarda e per l’Italia intera». I seminari si svuotano, le vocazioni sono in netto calo. «È un problema vocazionale e sociale insieme. Mentre ne prendiamo atto, siamo impegnati a recuperare la centralità delle relazioni. Dialogo e condivisione». Stasera alle 18 la messa solenne presieduta dall’arcivescovo.