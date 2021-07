«Francesca, troppe ombre sulla morte» 

Nessuna archiviazione. Tutt’altro: sulla morte di Francesca Debuggias, la giovane nuorese di 23 anni deceduta al Pronto soccorso del San Francesco nel 2017 per un ictus non diagnosticato in tempo, ci sono troppe ombre su cui si dovrà fare piena luce. «Lungi dal pervenire ad una prematura chiusura, la vicenda, è meritevole di un ulteriore approfondimento dibattimentale». A scriverlo, dopo tre richieste di archiviazione già rigettate, e dopo quasi dieci giorni di riserva, è il gip del Tribunale di Nuoro, Claudio Cozzella, che accoglie l’opposizione all’archiviazione presentata dai legali della vittima, Francesco Carboni e Alessandro Tuvoni, e ordina alla Procura di «formulare il capo di imputazione» per due medici che quella sera ebbero a che fare con la ragazza.

Battaglia legale

Dopo tre richieste di archiviazione non accolte, una pronunciamento della Cassazione che diede ragione alla Procura, parlando di eccesso di potere del gip, sul registro degli indagati per la vicenda, con l'accusa di omicidio colposo, sono finiti il medico del Pronto soccorso Teresa Orani (difesa da Lorenzo Soro), e l'operatore della centrale del 118 Sandro Arminu (difeso da Marco Palmieri) che assegnò alla donna un codice verde di accesso al Pronto soccorso. La ragazza arrivò in ospedale alle 2.30 di notte, ma il neurologo venne chiamato due ore dopo. La tac venne eseguita alle 6 del mattino, solo dopo la visita del neurologo, e la terapia trombolitica iniziò dopo le 8 del mattino, a quasi sei ore dal ricovero della giovane. Il fascicolo rimase a lungo contro ignoti, per due volte il pm aveva chiesto l'archiviazione, poi la decisione dell'iscrizione coatta nel registro degli indagati di Orani e Arminu e l'incidente probatorio con l'audizione del medico legale Vindice Mingioni, che parlò di un evento eccezionale. Tesi che evidentemente non ha convinto il giudice.

La decisione

Il giudice per le indagini preliminari è chiaro e parla della necessità «di un ulteriore e profondo vaglio dibattimentale». Sottolinea come la perizia del medico legale disposta in un incidente probatorio, e soprattutto l'esame del consulente della parte offesa, il medico legale Paolo Ferrara, non ha sopito tutti i dubbi di quanto accaduto. Dubbi dei familiari che sporsero denuncia e del loro consulente e che il giudice ora fa suoi «circa il corretto operato degli indagati». Il giudice delle indagini preliminari, accogliendo la tesi dei familiari, sottolinea che «sono emersi elementi di chiara imperizia aventi penale rilevanza a carico dei medici»

I familiari

Secondo i familiari, la situazione della 23enne in ospedale venne sottovalutata perché la donna, già altre volte, era finita in pronto soccorso per abuso di alcol, e secondo la loro tesi non fu curata adeguatamente. Ora sperano si accerti la verità in un dibattimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA