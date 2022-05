Frana la costa a Punta Carone 

Il costone calcareo tra Cala Barca e Punta Cristallo sta perdendo pezzi. Un enorme masso alto circa cinquanta metri e largo una trentina, è precipitato in località Punta Carone e a segnalarlo è stata la Base navale del corpo forestale di Alghero, coordinata dall’ispettorato di Sassari. Domenica scorsa, infatti, una pattuglia impegnata in un servizio di controllo marittimo sulle attività di pesca, ha notato quella profonda ferita nella parete bianca a picco sul mare.

L’allarme

È subito scattato l’allarme perché quel tratto di mare è molto frequentato dai pescatori professionisti e sportivi, oltre che dai turisti che, anche in kayak, nelle belle giornate visitano quel meraviglioso tratto di costa. Ora si temono ulteriori distacchi. La Base navale ha immediatamente avvisato Comune, Ufficio Circomare e Ente Parco. Non è la prima volta che succede. L’ufficio circondariale marittimo ha dovuto firmare negli anni diverse ordinanze per impedire a residenti e turisti di transitare sotto alcuni punti della costa a nord di Alghero.

Capo Caccia

Anche il gigante di Capo Caccia sembra sia in procinto di perdere pezzi in diverse zone. Nel piano di gestione del sito di importanza comunitaria Capo Caccia-Punta Giglio, già anni fa erano stati previsti sia una indagine geologica sia la bonifica del promontorio, azioni che però necessitano di ingenti finanziamenti regionali. Dal 2001 nell’area antistante il “belvedere”, a Capo Caccia, per esempio, sono in vigore limitazioni nella navigazione per il rischio di frane. Tra il 2009 e il 2010 i divieti si sono allargati fino all’ex semaforo marittimo, nella zona di Cala Puntetta. Ordinanze che restano tuttora valide, anche se non sono in molti a conoscerle.