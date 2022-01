Fra Paolo Perria il francescano grande taumaturgo 

Ignazio da Laconi, Nicolò da San Vero Milis, Nicola da Gesturi, Nazareno da Pula e, potremmo aggiungere, Lorenzo da Sardara: con Paolo da Cuglieri formano quasi una stella cometa che, dal Seicento fino ai giorni nostri, continua a irradiare e lasciare dietro di sé un tracciante luminoso lungo tutta la storia di Sardegna, terra nella quale - come amava ripetere Francesco Alziator - «se esiste una santità, questa è francescana». Imbattersi nella figura di questo umile figlio di Francesco, mansueto e ubbidiente, anch’egli semplice frate laico e “para circanti”, è come rileggere, in controluce, la vicenda umana dei suoi confratelli in cammino verso lo gloria degli altari o, come Ignazio, già canonizzati.

Questa l’istantanea e bella definizione, quasi un ritratto che di fra Paolo Perria si legge nella biografia di un suo confratello, padre Giulio Baldus, scomparso nel 2014: «Era un taumaturgo», scrive, «per il quale i miracoli o i prodifi che Dio operava mediante la sua intercessione non furono incidenti o casi di percorso, ma una vocazione specifica, una chiamata di Dio per soccorrere un popolo “gemente e piangente” sotto la coltre di miserie umane e spirituali in un secolo in cui gli uomini del potere, più che nella professione di liberare dai mali senza numero i propri simili, erano diventati esperti in quella di opprimerli».

Il Servo di Dio fra Paolo Perria nasce a Cuglieri il 29 gennaio 1650 da una famiglia di modeste condizioni. Nel maggio del 1672, compiuti i 22 anni, bussa alla porta del convento dei Cappuccini dove viene accolto e inviato a Ozieri, sede del noviziato. A conclusione dell’anno canonico, celebrata la vestizione, il 16 maggio 1673 è destinato al convento di Cuglieri: qui, fatta eccezione per un anno trascorso a Bosa, fra Paolo rimarrà fino alla morte. Subito si impone la fama di taumaturgo, «è conosciuto da tutti da un capo all’altro del regno» a tal punto che, da ogni parte, accorrono a lui a presentargli le loro sofferenze e a chiedere grazie e guarigioni. Provato dalle continue astinenze e privazioni morirà la mattina del 13 febbraio 1727 dopo che lui stesso, qualche giorno prima, aveva predetto che «presto sarebbe partito per un lungo viaggio in un luogo lontano». Il Servo di Dio riposa nella basilica della Madonna della Neve, a Cuglieri «in una ornata sepoltura», opera dello scultore piemontese Giuseppe Sartorio, dove fu traslato nel 1908.

Luce nel buio del ’600

Stella cometa

I piccoli del Vangelo

Fra Paolo è stato, prima di tutto, un piccolo in senso evangelico.

Silenzio e nascondimento saranno le costanti di un’esistenza spesa interamente nel farsi carico dei dolori e delle angosce di quel “prossimo” che a lui veniva e verso il quale lui andava nella sua questua giornaliera. In questa donazione totale e senza riserve trova significato il dono “delle guarigioni e delle profezie” che gli viene riconosciuto, intanto dalle testimonianze storiche ma soprattutto da una tradizione orale che, ancora oggi, mantiene vivida e fervente la devozione verso di lui. Taumaturgo potente come Salvatore da Horta e Ignazio da Laconi: innumerevoli le guarigioni che gli vengono attribuite.

I miracoli di fra Paolo

Umile questuante per le strade di Cuglieri, fra Paolo percorre ogni giorno le strette viuzze del paese: dai suoi gesti, dalle sue parole fioriscono miracoli, «muchos miraglos», come si legge nel suo necrologio. «Davvero sconvolgente» - come conferma una corrispondenza epistolare fra le monache Clarisse di Oristano e le Cappuccine di Cagliari - «leggere nelle testimonianze giurate del Processo informativo del 1744 la spaventosa rassegna dei mali da cui l’umanità del tempo era afflitta: ciechi, storpi, epilettici, paralitici, uomini e donne divorati da carcinomi, affetti da malattie mentali che accorrono a Cuglieri da ogni parte dell’isola, coprendo lontani percorsi sui più strani mezzi di trasporto: tracas, lettighe, bare, ceste, addirittura uno giunse trasportato dentro una tinozza».

“Muchos milagros”

Si affollano tutti sul piazzale della chiesa e fra Paolo, con gesti semplici, servendosi talora di una foglia di limone o di medicamenti di nessuna importanza, passa tra di loro, li accoglie, li libera dai loro mali, ridona loro salute e speranza e mai dimentica di invitarli a recarsi davanti al tabernacolo, ad ascoltare la Messa, ad accostarsi ai sacramenti per ringraziare il Signore della cui potenza e della cui misericordia sa di essere un semplice strumento. Dalle testimonianze balza fuori la messe sovrabbondante delle grazie da lui ottenute, segno inequivocabile di una travolgente santità: premonizioni, anticipazioni di cose occulte («en espiritu de profetia» recita il necrologio), numerose e strabilianti guarigioni, «muchos miraglos», ritorno alla vita di morti. Non tutto è stato trascritto. In una nota si legge: «Non sono tutti copiati gli innumerabili fatti, ripetizioni di cure, si lasciano per il fastidio della ripetizione. Non tutti».

Il miracolo del sangue

Al momento della morte, prodigioso il cambiamento di aspetto del suo volto «che, macilento e sparuto mentre era in vita, appena spirato si irradiò di una luce suprema, acquistò un diffuso color rosa, mentre le membra rimasero morbide e flessibili, “come quelle di un bambino”, generando stupore negli astanti». Ancora più stupefacente la notizia riportata dai successivi biografi, secondo la quale, a quasi due giorni dalla morte, il sangue di fra Paolo era ancora liquido e rosso: «A las 37 horas que habia muerto... lo sangraron y salio sangre liquido».

Causa di canonizzazione

Eppure la sua Causa di canonizzazione, come un fiume carsico, sprofonda nel buio salvo riaffiorare brevemente per poi rituffarsi nel silenzio e nell’oblio, ma senza arrivare all’atto finale.

La fede semplice ma sincera, sempre viva nella comunità di Cuglieri, ha spinto in questi anni l’Associazione Culturale “Ampsicora” a chiedere al Postulatore Generale dell’Ordine dei Cappuccini, padre Carlo Calloni, la riapertura della causa di beatificazione di fra Paolo. Accolta la richiesta, la suddetta Associazione è stata costituita “attore” della causa, per confermare questa “santità diffusa, tutta francescana” che la Sardegna, antica e solida terra di fede cristiana, a buon diritto, può vantare.

