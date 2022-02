Foto choc dopo l’investimento  

A dolore si aggiunge dolore. Mentre le due ragazze investite la scorsa settimana in viale Marconi continuano nella loro battaglia in ospedale, la famiglia della diciannovenne di Selargius mercoledì sera è venuta a conoscenza di un fatto atroce: su whatsapp circola una foto della giovane subito dopo il terribile incidente. Un’immagine tremenda che presto sarà al centro delle indagini delle forze dell’ordine: «Stiamo preparando la denuncia», spiega l’avvocata Loredana Laconi, che tutela la giovanissima e i suoi genitori. «Ma ricordiamo che anche detenere e poi diffondere ulteriormente questa foto è reato. Chiediamo e speriamo che chiunque possieda quella immagine la elimini, anche solo per una questione morale. È davvero mostruoso quanto accaduto. La famiglia è distrutta».

La segnalazione

Sono state due persone vicine ai parenti della diciannovenne a far sapere quanto stava accadendo. «Ringraziamo chi ci ha avvisato», spiega la legale. «Purtroppo qualcuno subito dopo il terribile incidente ha pensato di scattare una foto alla ragazza ferita gravemente. Un gesto che fa venire i brividi perché una cosa del genere non dovrebbe accadere. Non è degno di un essere umano». L’avvocata sta terminando la denuncia per far scattare le indagini e risalire a chi abbia fatto la fotografia con un telefono cellulare. Ora la priorità per la famiglia è mettere fine alla condivisione di quella terribile immagine: «I parenti della ragazza sono distrutti. Sperano, e chiedono, che chiunque sia in possesso di quella foto la elimini e non la faccia circolare ulteriormente, come sta avvenendo su whatsapp».

Le condizioni

Un’ulteriore dolore per una famiglia provata per quanto sta affrontando. Dall’ospedale Policlinico intanto filtra un cauto ottimismo sulle condizioni della diciannovenne di Selargius, in lieve ripresa: la situazione resta comunque grave. Stazionarie, nella loro criticità, le condizioni dell’amica di Flumini di Quartu, ricoverata al Brotzu. Su quanto accaduto all'alba di sabato scorso intanto sembrano esserci davvero pochi dubbi. Testimoni e immagini degli impianti di videosorveglianza hanno confermato la prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi: le due ragazze attraversavano sulle strisce pedonali quando è arrivata la Renault con alla guida una 62enne di Quartu, diretta al lavoro nel suo box al mercato di San Benedetto.