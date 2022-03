Forze dell’ordine, arriva la pistola elettrica 

I taser a disposizione per tutte le forze di polizia sono per ora 4.482 e sono destinati alle 14 Città metropolitane e a Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova. Tre le date previste per ora: lunedì 14, il 21 marzo e il 28. Poi, a partire da maggio, l’uso verrà gradualmente esteso a tutti i reparti e a tutte le questure e comandi provinciali dell’Arma e della Guardia di Finanza. La fornitura dei dispositivi ha un costo di dieci milioni di euro.

L’annuncio è stato dato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. «È un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale specializzato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio». Anche a Cagliari sono stati svolti i corsi di addestramento per l’utilizzo della pistola elettrica. Verrà utilizzata dagli agenti della Squadra volante, da quelli del commissariato di Quartu e della Prevenzione crimine di Abbasanta quando saranno in servizio a Cagliari. Tra i carabinieri i primi a poter usare l’arma a impulso elettrico saranno quelli del Nucleo radiomobile e, quando saranno impegnati in controlli sul territorio, i colleghi delle stazioni. Anche i militari della Finanza con taser saranno quelli del pronto intervento.

Ora è ufficiale: da lunedì poliziotti, carabinieri e finanzieri potranno usare il taser, l’arma a impulso elettrico. Si inizia da alcuni dei capoluoghi più importanti, come Roma, Milano e Firenze, mentre nella Città Metropolitana di Cagliari la pistola capace di stordire finirà nelle fondine degli uomini delle forze dell’ordine da lunedì 28 marzo. Ancora non si conosce il numero esatto di taser che saranno a disposizione delle pattuglie di pronto intervento che operano a Cagliari e nei Comuni che fanno parte della Città Metropolitana: certamente almeno uno per equipaggio impegnato in servizi di prevenzione generale e pronto intervento.

L’addestramento

I numeri

I commenti

Soddisfazione da parte dei sindacati di Polizia. «È un’arma che serve per rendere inefficace le azioni di aggressioni contro cittadini e operatori di Polizia», commenta Salvatore Deidda (Siulp). «Non sarà un mezzo di dissuasione ordinario e sostitutivo delle normali pratiche delle tecniche operative». Per Luca Agati (Sap) è un passo importante «visto che sono anni che ci battiamo per avere in uso questo tipo di strumento che eviterà il contatto fisico con soggetti problematici non collaborativi. Calerà drasticamente il numero dei feriti da aggressione tra i colleghi». In linea anche Mauro Aresu (Siap): «Uno strumento che dovrebbe limitare al minimo le colluttazioni. Potrà garantire una maggior sicurezza dell’operatore di Polizia ma anche ridurre al minimo i rischi per l’incolumità dei soggetti da bloccare». «Tutti gli agenti» ricorda Gianluca De Simoni (Silp Cgil Uil), «hanno frequentato un corso di formazione. I numeri ci confortano: nell'80% dei casi, la sola estrazione del taser da parte dell'operatore ha fatto desistere il soggetto aggressivo, evitando ulteriori conseguenze».

