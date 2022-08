Forza Italia: «Ora defiscalizzare l’Isola» 

Cappellacci, candidato nel collegio uninominale di Cagliari, ha indicato i punti cardine del programma politico azzurro: «Abbiamo degli assi portanti. Un fisco più giusto, una semplificazione straordinaria della burocrazia e un impegno sull'emergenza energetica, con un'idea di Sardegna che guarda all'energia verde. Poi i trasporti: la mia Giunta ha visto la continuità territoriale a tariffa unica per tutti, dobbiamo batterci per questo risultato messo in discussione dai burocrati europei. Quindi la difesa dell'insularità».

«Vogliamo fare questa campagna elettorale pensando alle comunità che ci proponiamo di rappresentare, parlare del loro futuro, dei giovani e delle imprese», la premessa del coordinatore regionale Ugo Cappellacci, deputato uscente, che ha poi dettagliato il programma: «Siamo europeisti, per la persona e la famiglia, con chiarezza di offerta moderata. Chi voterà noi avrà la certezza del tipo di governo che lo aspetterà: non ci sarà possibilità di accordi con altri. Nessuno avrà la maggioranza per formare il governo, certi signori dovranno arrivare a dei compromessi: non è il nostro caso».

No alla politica degli scontri e degli slogan, sì a quella dei contenuti e dei programmi concreti. Forza Italia sottolinea i suoi intenti in vista del voto del 25 settembre e presenta i candidati per la Sardegna: ieri, al T Hotel a Cagliari, è stata presentata la squadra della coalizione di centro-destra per le prossime elezioni.

No alla politica degli scontri e degli slogan, sì a quella dei contenuti e dei programmi concreti. Forza Italia sottolinea i suoi intenti in vista del voto del 25 settembre e presenta i candidati per la Sardegna: ieri, al T Hotel a Cagliari, è stata presentata la squadra della coalizione di centro-destra per le prossime elezioni.

«Vogliamo fare questa campagna elettorale pensando alle comunità che ci proponiamo di rappresentare, parlare del loro futuro, dei giovani e delle imprese», la premessa del coordinatore regionale Ugo Cappellacci, deputato uscente, che ha poi dettagliato il programma: «Siamo europeisti, per la persona e la famiglia, con chiarezza di offerta moderata. Chi voterà noi avrà la certezza del tipo di governo che lo aspetterà: non ci sarà possibilità di accordi con altri. Nessuno avrà la maggioranza per formare il governo, certi signori dovranno arrivare a dei compromessi: non è il nostro caso».

Il programma

Cappellacci, candidato nel collegio uninominale di Cagliari, ha indicato i punti cardine del programma politico azzurro: «Abbiamo degli assi portanti. Un fisco più giusto, una semplificazione straordinaria della burocrazia e un impegno sull'emergenza energetica, con un'idea di Sardegna che guarda all'energia verde. Poi i trasporti: la mia Giunta ha visto la continuità territoriale a tariffa unica per tutti, dobbiamo batterci per questo risultato messo in discussione dai burocrati europei. Quindi la difesa dell'insularità».

I candidati

Capolista alla Camera per Forza Italia è Pietro Pittalis, al Senato Angelo Cocciu capogruppo in Consiglio Regionale. «La nostra non è un'unità di facciata, siamo l'unico un partito che condivide valori con un solo obiettivo. Vorremmo tornare a Roma per dar voce ai sardi e ho un compito specifico: occuparmi di un tema fondamentale come la giustizia», ha detto Pittalis. «Puntiamo a rivisitare le cartelle esattoriali, a un condono urbanistico che non sia un lasciapassare per ogni edificazione e, sulla continuità territoriale, a schierarci dalla parte dei trasportatori e delle attività produttive sarde», aggiunge Cocciu. «Bisogna defiscalizzare la Sardegna e farne una proiezione dell'Europa verso il mondo. Il Mediterraneo ci sta a cuore, l'Italia deve capire di doverlo affidare alla nostra isola», il messaggio di Ada Lai, coordinatrice regionale di Azzurro Donna.

Sanità

Sul tema della salute Forza Italia si sofferma con le candidature di Pasqualina Bardino (Camera) e Rita Ragatzu (Senato, dove è in lista anche Luigi Mureddu). «In questi anni c'è stata un'emergenza drammatica, coi pazienti abbandonati a se stessi: il mio impegno è far sì che la sanità sia più presente e vicina», ha affermato Ragatzu. Al termine è intervenuta l'assessore del lavoro Alessandra Zedda, che ha spiegato la sua assenza dalle liste: «Per non togliere tempo a un assessorato complesso ho preferito non partecipare in prima persona, ma sono al fianco di questa meravigliosa squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata