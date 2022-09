Forza Italia, il Mondiale in una sera 

Un'Italia da urlo. Quello del gruppo azzurro: potente, bello e spontaneo dopo il match-point chiuso dal solito Yuri Romanò. Quello, identico, dei tifosi tricolore che oggi annulleranno felicemente i propri impegni per un'altra sera. Il tabellone della Spodek Arena di Katowice parla chiaro e dice Italia 3, Slovenia 0. A 24 anni di distanza da quel 3-0 alla Jugloslavia che il 29 novembre del 1998 significò terzo titolo iridato consecutivo per la generazione dei fenomeni, l'Italia di uno di quei fenomeni, Ferdinando De Giorgi, è di nuovo in finale del campionato del mondo. Dopo i 3-0 contro Canada, Turchia, Cina, il 3-1 con Cuba e la vittoria al tie break contro i campioni olimpici in carica della Francia, anche Tine Urnaut e compagni si sono dovuti arrendere allo strapotere della Nazionale, pronta ora al tutto per tutto per la coppa.

Il giusto cinismo

Le difese di Fabio Balaso, i quattro muri di Simone Anzani, i 12 punti di uno scatenato Romanò e i 15 di un Daniele Lavia versione super. Numeri emblematici di alcuni dei musicisti del volley azzurro che, a pochi giorni dal tripudio di Lubiana contro la formazione di Andrea Giani, suonano senza alcuna ansia o intoppo anche nel teatro di Katowice. A dirigere l'orchestra, ovviamente, il solito capitan Giannelli e quello stesso Ferdinando De Giorgi che da quando si è seduto sulla panchina azzurra ha saputo ringiovanire, crescere e perfezionare un gruppo talentuoso e vincente. Partiti forte già nel primo set, gli azzurri hanno saputo imporre fin da subito il proprio gioco, sfondando la difesa eretta dagli avversari e rendendo vani i 14 punti totali di Klemen Čebulj. Attesa, muro, giocate intelligenti e totale freddezza nei momenti chiave del match. Contro la Slovenia di Gheorghe Crețu, arrivato in semifinale dopo il successo per 3-1 sull'Ucraina, la giovane Italia ha dimostrato una maturità da top team, centrando la sesta vittoria consecutiva nel torneo e volando con merito in una finale attesa da tempo.

Gli avversari

Oggi, alle 21, gli azzurri si troveranno di fronte i padroni di casa della Polonia, campioni del mondo in carica in virtù del successo ottenuto sul taraflex del Pala Alpitour di Torino nel 2018. Una squadra trascinata ieri sera dai 24 punti di capitan Bartosz Kurek e dai 23 di Kamil Semeniuk. Come nelle due ore e mezzo di battaglia contro i "verdeoro", dietro ai ragazzi del ct Nikola Grbić ci sarà ancora una volta un'onda biancorossa di 12 mila persone. Un ostacolo in più per gli italiani che, a poco meno di un anno di distanza dalla vittoria dell'Europeo, sono arrivati così a un passo dal sogno mondiale.

«Ci proveremo con tutti noi stessi», ha dichiarato il centrale Gianluca Galassi ai microfoni della Rai nell'immediato post partita. Parole che sottolineano il cuore di una nazionale di gladiatori che, stasera, è attesa dall'ultima decisiva battaglia. L'Italia chiamò, e i ragazzi di Ferdinando De Giorgi sono pronti a rispondere presenti. Un’altra notte azzurra, per puntare al tetto del mondo.