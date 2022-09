«Forza Italia fondamentale nel Governo Meloni, daremo un futuro all’Isola» 

«Sì, perché è un voto che finalmente consente agli italiani di avere un governo espressione della volontà popolare, erano oltre 11 anni che non accadeva. Un’altra soddisfazione è per il risultato di Forza Italia, che molti davano per spacciata invece ha dimostrato di essere una componente essenziale della coalizione di centrodestra. Essenziale perché senza quei numeri non può esserci una maggioranza, ma soprattutto perché portatrice dei valori europeisti, liberali, moderati e cattolici, che a mio avviso devono costituire il baricentro della coalizione».

Ugo Cappellacci non si ferma, zaino in spalla, il cammino continua. Prima di tornare a Roma per cominciare il secondo mandato da deputato, ha incontrato (ieri a Oristano) il gruppo di Forza Italia in Consiglio e gli assessori, insieme con il collega Pietro Pittalis, anche lui confermato alla Camera; e dalla prossima settimana, l’ex governatore, ex assessore e coordinatore azzurro, riparte con il tour di presentazione del suo libro – “Autonomia e libertà” – «voglio portarlo ovunque, altro non è che la mia visione di Sardegna. E per riavvicinare la gente alla politica, è necessario riavvicinare la politica alla gente».

Soddisfatto del voto?

«Sì, perché è un voto che finalmente consente agli italiani di avere un governo espressione della volontà popolare, erano oltre 11 anni che non accadeva. Un’altra soddisfazione è per il risultato di Forza Italia, che molti davano per spacciata invece ha dimostrato di essere una componente essenziale della coalizione di centrodestra. Essenziale perché senza quei numeri non può esserci una maggioranza, ma soprattutto perché portatrice dei valori europeisti, liberali, moderati e cattolici, che a mio avviso devono costituire il baricentro della coalizione».

Un commento su Giorgia Meloni.

«Ha fatto un grandissimo lavoro, è una donna molto determinata, di valore, che si è fatta da sola. Sono sicuro che saprà fare bene, anche col giusto equilibrio e la giusta statura da leader».

Matteo Salvini?

«Salvini deve prendere atto che la vera parte critica del risultato elettorale è data dalla Lega, che non solo non ha brillato, ma ha bruciato un consenso importante in poco tempo. Credo debbano fare una riflessione e probabilmente assumere decisioni».

Gira voce che lei potrebbe diventare ministro per il Sud, quale sarebbe la sua prima mossa?

«Intanto questo è solo un auspicio espresso dai miei colleghi, è presto per parlarne. Io mi auguro che la Sardegna ci sia, prima di tutto nell’agenda di governo e poi se ci sarà anche nella composizione, questo sarà un ulteriore vantaggio. Comunque, la prima cosa a cui guardare è l’attuazione del principio costituzionale di insularità, che dice che c’è un divario di sviluppo tra l’Italia e le isole, in particolare la Sardegna. E questo deve significare non solo risorse, che tra l’altro in questo periodo abbondano, ma strumenti adeguati per ottenere risultati».

Per esempio, continuità territoriale.

«Ecco, le risorse ci sono, anche se è sbagliato che le metta la Regione e non lo Stato (purtroppo una scelta fatta con il vecchio accordo tra Soru e Prodi) ma non abbiamo più la tariffa unica per tutti, perché pur non essendo cambiato il quadro normativo europeo e cambiata l’interpretazione dei burocrati. E questo è inconcepibile, l’Italia deve fare la sua parte al fianco della Sardegna per andare a combattere sui tavoli europei e farci dare quello che ci spetta».

Forza Italia in Sardegna ha preso l’8,6% alla Camera e il 9,3% al Senato.

«Siamo andati molto bene, siamo la seconda forza della coalizione, grazie a una squadra coesa che in questi anni ha lavorato bene».

Dovranno cambiare gli equilibri in Giunta?

«Mah, non è cambiata la nostra posizione, abbiamo due assessori che si distinguono per il loro operato e le loro capacità, non sentiamo l’esigenza di fare sostituzioni. Detto questo, certamente è arrivato il momento di accelerare il passo, diverse cose che facevano parte del programma elettorale non si sono ancora realizzate. Certo, c’è stata la pandemia e poi la crisi generata dalla guerra, condizioni che rendono più difficile raggiungere gli obiettivi, ma serve un’azione più incisiva».

Per il presidente Solinas la ricandidatura è a rischio?

«Non spetta a me fare valutazioni di questo tipo, e poi un anno e mezzo in politica può essere un’era geologica».

Chi guiderà Forza Italia dopo Berlusconi?

«Negli ultimi quindici anni Berlusconi è stato dato per spacciato talmente tante volte… e invece sta dimostrando di essere una specie di highlander. Domani (oggi, ndr) compie 86 anni e ha fatto una campagna elettorale senza risparmiarsi, con una forza che non ho visto in altri leader. La gran parte del consenso nazionale è suo, e il patrimonio di valori fondanti del partito e del centrodestra che lui ha creato, non potrà mai morire».

La prima grande emergenza a cui mettere mano.

«Quella energetica e del costo delle materie prime, che se non affrontata in modo efficace può portare al collasso famiglie e imprese».

A seguire?

«Il lavoro. Qualcuno ha pensato di risolvere il problema dei giovani dando loro una paghetta per tenerli sul divano, ma non è questo che loro si aspettano e che è moralmente giusto. Noi dobbiamo creare opportunità di lavoro, il Paese deve tornare a essere competitivo e ha un’occasione per farlo: la stagione delle riforme che devono accompagnare il Piano di ripresa e resilienza, ci sono moltissime risorse da spendere per modernizzare l’Italia. La terza emergenza è la sanità, e prima di tutto bisogna eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina. Poi c’è la quarta emergenza».

La guerra.

«Sì, ad appena 800 chilometri dal nostro confine c’è una conflitto in corso, ancora non è cambiato nulla in questa assurda situazione di aggressione criminale, i bombarda menti continuano ogni giorno, le vittime sono un numero spaventoso, ci dev’essere un intervento deciso della comunità internazionale e l’Italia deve dare un contributo determinante per la fine di questa tragedia».

