Forte Cappellini, un nuovo bando 

La Regione ritorna alla carica sul Forte Cappellini e prepara un bando nuovo di zecca (con molti cambiamenti) per il sito di Baia Sardinia classificato come monumento storico e noto a livello internazionale per la presenza della discoteca Phi Beach. L’assessorato agli Enti Locali, Finanze e Patrimonio, guidato dal sardista Quirico Sanna proprio in questi giorni sta studiando la formula del bando di gara che, nelle intenzioni della giunta Solinas, dovrebbe modificare radicalmente l’assetto gestionale del sito. Intanto, novità assoluta, i tecnici regionali lavorano per verificare la fattibilità di tre bandi, quindi tre gare per altrettante concessioni. Uno spacchettamento che dovrebbe servire a rilanciare la porzione dei sette ettari del compendio occupata dall'albergo. Di fatto un’area inutilizzata che la giunta Solinas intende mettere a reddito. Nelle settimane scorse, l’assessore Sanna e i suoi collaboratori hanno effettuato un sopralluogo a Forte Cappellini, per verificare le condizioni del bene regionale e il sito (da 13 anni in concessione alla srl Relais del Forte di Renzo Bongiovanni) che sarà al centro di una vera e propria rivoluzione.

Il braccio di ferro

La Relais del Forte ogni anno stipula un contratto di locazione con la Medex srl di Luciano Guidi, proprietaria del marchio Phi Beach, per l’utilizzo del settore occupato dalla discoteca di Baia Sardinia (un beach club internazionale da 200 mila presenze a stagione). È evidente l’importanza del bando di gara per il futuro stesso del Phi Beach. La Regione, nel 2019, aveva intimato lo sgombero a Bongiovanni, che, però, assistito dall’amministrativista Benedetto Ballero, ha ottenuto dal Tar la sospensiva. I giudici amministrativi hanno stabilito che sino al nuovo bando la Relais resta nel Forte. E ora siamo arrivati al dunque, perché la Regione vuole chiudere definitivamente la partita con le nuove gare. Tra l’altro, l'assessorato regionale agli Enti Locali avrebbe già bocciato un piano di rilancio del sito con la formula del project financing.

«Un bene dei sardi»

Dice l’assessore Quirico Sanna: «Il compendio del Forte Cappellini è un bene di tutti i sardi, deve essere rilanciato nel pieno rispetto delle sue caratteristiche paesaggistiche. L’unica strada percorribile è quella della gara per l’affidamento in concessione, con clausole stringenti che riguarderanno le modalità d'uso e della gestione del bene». Un peso decisivo lo ha avuto il Comune di Arzachena, che da anni insiste per la fruibilità pubblica del Forte.