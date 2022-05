Foro Boario, svolta nel traffico  

Tra uno, al massimo due mesi, i cinque semafori che disciplinano il traffico all’incrocio del Foro Boario (Fenosu) tra via Vandalino Casu, via Ricovero, via Sardegna e via Marconi saranno definitivamente spenti per essere “assorbiti” da un’unica rotatoria. «Il traffico ne guadagnerà non poco, con i semafori le attese erano lunghe e spesso confuse e disordinate» sottolinea il dirigente Giuseppe Pinna. A vederla così come appare da una prima bozza contrassegnata dai delimitatori bianco e rossi l’impressione è che le mezzerie siano talmente ridotte da creare possibili problemi alla circolazione delle auto e i disagi in questi primi giorni con i lavori ancora in corso non mancati. Ma secondo i tecnici la viabilità migliorerà.

Il traffico

Il Piano del traffico (approvato parecchi anni fa ma ancora valido) racconta che in 6 ore le auto in entrata superano le 17 mila e in uscita le 16 mila. «Aspettiamo di vederla completata. La rotonda non nasce a caso ma dopo una serie di precise disposizioni sull’ampiezza stradale e da una successiva parametrazione sul volume di traffico che quello snodo deve sopportare – spiega il dirigente Pinna – Sulla rotatoria al Foro Boario, così come su tutte le altre, i progettisti hanno tenuto obbligatoriamente conto della norma generale e del volume di traffico registrato nelle ore di punta».

Circonvallazione

Fanno discutere anche le cinque rotatorie appena tracciate, ma già ben individuabili, lungo la circonvallazione ovest che per due chilometri circonda la città da via degli Artigiani a San Martino. La strada è nata per ridurre il traffico in via Diaz e Cagliari, ma è sempre stata contestata da un gruppo di residenti (si era costituito un Comitato che aveva chiamato in causa con un ricorso anche il Capo dello Stato) tra i vari motivi anche per l’abbondanza di rotonde, ben cinque, una ogni 400 metri: via degli Artigiani, Cairoli, viale Repubblica, via Morosini e via Lussu. La circonvallazione che parte da via Campanelli e via degli Artigiani, oltrepassa via Lussu per arrivare ai parcheggi posteriori all’ospedale San Martino, è a buon punto compresa la rotonda in viale Repubblica, poco prima della piscina per chi va verso Torregrandre. Costo dei lavori circa tre milioni di euro, conclusione prevista entro l’anno. La Giunta intanto ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di un’altra rotonda a non più di 100 metri da quella del Centro commerciale per 1,3 milioni. Nasce per facilitare alle auto che arrivano da Silì, Mandrolisai e non solo, l’accesso alla città evitando di svoltare obbligatoriamente a destra, girare per il Rimedio per riportarsi nel vecchio ponte sul Tirso.