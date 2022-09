Foro Boario a prova di allagamenti 

Forse non entreranno in funzione con le prime piogge, ma al Foro Boario è partita l’operazione anti-allagamenti. Sono iniziati i lavori per la sistemazione delle vasche di laminazione, quel sistema sotterraneo che servirà per raccogliere l’acqua piovana ed evitare che in occasione di precipitazioni intense Pratz’e bois si allaghi e diventi impraticabile come accade abitualmente. Entra quindi nel vivo il progetto, avviato dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Lutzu che tanto aveva insistito sulla sicurezza e sul Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, che rientra nel programma Oristano est.

I lavori

Realizzata la rotonda provvisoria all’incrocio del Foro Boario, adesso sono partiti gli interventi per sistemare le vasche. Gli operai della ditta Dueffe da alcuni giorni hanno iniziato gli scavi nella zona in cui fino a qualche anno fa sorgeva la vecchia stazione di servizio: qui saranno piazzate le cinque vasche di laminazione che raccoglieranno l'acqua piovana. «I lavori sono iniziati e ci auguriamo possano concludersi in tempi brevi – ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete – si tratta di un’opera importante e molto attesa che potrà evitare gli innumerevoli disagi che si registrano in quella zona quando piove con una certa intensità». L’opera è compresa nel primo stralcio dell’appalto di riqualificazione del Foro Boario; è previsto inoltre un ulteriore intervento per il ripristino della funzionalità idraulica in via Umbria: in questo caso i lavori dovrebbero partire fra qualche settimana.

I rischi

Il Foro Boario è da sempre una delle zone a più alta pericolosità idraulica: i rischi non sono legati a possibili piene del Tirso ma a fenomeni momentanei in seguito a forti piogge. A peggiorare la situazione una rete fognaria molto vecchia, realizzata quando quell’area non era così antropizzata e quindi i terreni riuscivano ad assorbire l’acqua senza difficoltà. Per cercare di risolvere i problemi era stato studiato un progetto pilota che si integra con il programma Oristano est e che prevede la sistemazione di queste vasche di laminazione, un sistema sotterraneo che funziona come una sorta di ammortizzatore idraulico. Il progetto da un milione e mezzo di euro consentirà anche di riutilizzare le acque raccolte, che potranno essere impiegate nell’irrigazione del verde urbano o in agricoltura.