Fornaci Picci, più alloggi economici 

Più alloggi per l’housing sociale - 75 in tutto - e la conferma del sì agli investimenti privati per completare la rinascita delle Fornaci Picci. Il Comune accelera sul mega piano da 30 milioni in tutto - circa 15 sono già certi grazie ai fondi statali conquistati dall’amministrazione Milia con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” - in vista del via ai lavori nella primavera dell’anno prossimo.

Ok al project financing

L’ultimo passo in avanti c’è stato nei giorni scorsi con il sì dell’Alta commissione, che fa capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, al partenariato privato. «Ora abbiamo la certezza di poter completare la riqualificazione con proposte da parte di qualche gruppo immobiliare che deciderà di investire sulle ex Fornaci Picci e sul territorio quartese», spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. Procede spedito anche l’iter affidato a Invitalia, alla quale spetta indire le quattro procedure di gara per l’assegnazione dei servizi tecnici, di verifica, di aggiudicazione dei lavori e appalto integrato nonché di controllo e di collaudo del progetto. «Entro fine anno contiamo di formalizzare i contratti per le prestazioni professionali», dice Vanini, «perfettamente nei tempi di realizzazione del progetto». Tempi che prevedono tre anni quasi di lavori, e il taglio del nastro - imprevisti permettendo - a marzo del 2026.

Cosa si farà

La proposta progettuale è la stessa approvata dalla Giunta Milia lo scorso anno. Al centro del piano di riqualificazione le ex Fornaci Picci, un tempo fulcro della produzione di mattoni d’argilla e ormai in disuso da decenni: i vecchi capannoni ospiteranno 75 alloggi di edilizia residenziale sociale. Un intervento di housing sociale, destinato a quella fascia di popolazione che vive una una situazione di disagio abitativo: quartesi con un reddito non troppo basso per beneficiare delle case popolari, ma senza i requisiti per poter accedere ad un mutuo bancario. Dieci appartamenti in più rispetto ai 65 previsti nel progetto iniziale, che una volta completati potranno essere dati in affitto o venduti, sempre a prezzi calmierati. Gli appartamenti saranno realizzati nella parte centrale dell’ormai ex area industriale, intervallate da spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili. Mentre negli edifici ai lati delle fornaci, compreso lo storico forno, sono previsti i servizi per la città: spazi per le associazioni di volontariato, attività culturali e di spettacolo. Ci sarà anche un hub di servizi dedicati a imprese e cittadini, che saranno definiti anche sulla base del percorso partecipativo che il Comune intende avviare da subito. Tra le ipotesi c’è quella di inserire spazi di coworking, baby parking, attività di aggregazione, e alcuni orti urbani.